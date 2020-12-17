https://ria.ru/20201217/keshbek-1589690167.html

Власти нарастят перечень услуг по программе туристического кэшбека

Власти нарастят перечень услуг по программе туристического кэшбека

Власти перенесут средства, оставшиеся от реализации программы кешбэка за отдых в России в 2020 году, на следующий год и постараются нарастить этот вид услуги,... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T14:08

2020-12-17T14:08

2020-12-17T14:45

туризм

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Власти перенесут средства, оставшиеся от реализации программы кешбэка за отдых в России в 2020 году, на следующий год и постараются нарастить этот вид услуги, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.Первый этап программы продаж туров по России с возможностью частичного возврата средств в виде кешбэка прошел в России с 21 по 28 августа. Второй этап начался 15 октября и продлился до полуночи 5 декабря. В это время клиенты могли приобрести туры и проживание с кешбэком на период по 10 января на новых условиях: поездка от двух ночей, возврат 20% стоимости отдыха, но не более 20 тысяч рублей."Мы предусмотрели на кешбэк 15 миллиардов рублей. Освоено только 1,2 миллиарда рублей. Но мы договорились с правительством о том, что мы никуда эти деньги не перераспределим, мы будем использовать не меньшие суммы и в следующем году. Мы постараемся наращивать этот вид услуги", - сказал Путин.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201006/keshbek-1578456353.html

россия

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туризм, россия, владимир путин, общество