https://ria.ru/20201217/izluchenie-1589596776.html

Врач дал совет, как спастись от излучения смартфона

Врач дал совет, как спастись от излучения смартфона

Ученые так и не пришли к выводу, как влияет мобильный телефон на здоровье человека, но считается, что основной вред — это электромагнитное излучение, как в... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T01:15

2020-12-17T01:15

2020-12-17T01:15

марат якупов

россия

смартфоны

здоровье

технологии

общество

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Ученые так и не пришли к выводу, как влияет мобильный телефон на здоровье человека, но считается, что основной вред — это электромагнитное излучение, как в момент разговора, так и в момент нахождения рядом с устройством. Чем чаще человек пользуется телефоном и чем ближе к нему находится, тем сильнее опасность, рассказал агентству "Прайм" врач-невролог, врач-нейрохирург сети "СМ-Клиника" Марат Якупов.По его словам, чем мощнее источник электромагнитного излучения, тем выше риск мутаций в ядрах наших клеток, что нередко вызывает онкологические заболевания. Электромагнитные волны могут привести к нагреву внутренних тканей, а опасное излучение мобильного устройства поглощается многими органами человека. Чтобы снизить вред мобильного телефона на организм человека, Якупов советует не пользоваться им слишком часто, не подносить к голове во время вызова, а когда звонков нет, держать подальше от себя. Лучше выбрать устройство с меньшей мощностью и не носить его в карманах. Разговоры по телефону следует сократить, а если предстоит долгая беседа, делайте перерыв в 15 минут. На ночь телефон и вовсе следует выключить.

https://ria.ru/20201216/uyazvimost-1589587738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат якупов, россия, смартфоны, здоровье, технологии, общество