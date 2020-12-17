https://ria.ru/20201217/istoriya-1589719527.html

Путин рассказал, как не допустить переписывания истории

Путин рассказал, как не допустить переписывания истории

Россия должна быть сильной, в частности, в экономике, чтобы не допустить переписывания истории, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T15:39

2020-12-17T15:39

2020-12-17T16:09

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Россия должна быть сильной, в частности, в экономике, чтобы не допустить переписывания истории, заявил президент РФ Владимир Путин."Чтобы не допустить переписывания истории и вообще какого-либо переписывания, нам нужно быть самодостаточными, сильными во всех отношениях, и, прежде всего, в экономическом плане", - сказал президент в ходе большой пресс-конференции.Глава государства добавил, что нужно развивать политическую систему России, чтобы люди внутри страны чувствовали себя уверенно и понимали, куда она двигается, как она развивается. Также, по его словам, необходимо выстраивать отношения с партнерами на международной арене, исходя из интересов РФ и учитывая их интересы."Ну и, конечно, не забывать о подвиге, которым наши предки насытили нашу историю. Не только в период Второй мировой войны и Великой Отечественной, но и за предыдущие столетия. Нам есть чем гордиться", - подчеркнул Путин.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20200901/istoriya-1576568592.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество