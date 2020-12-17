https://ria.ru/20201217/giperzvuk-1589730258.html
Путин: Россия подготовится к моменту создания США гиперзвукового оружия
Путин: Россия подготовится к моменту создания США гиперзвукового оружия
Россия будет обладать необходимой военной техникой, необходимой для парирования угрозы американского гиперзвукового оружия к тому моменту, когда оно будет... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T16:10
2020-12-17T16:10
2020-12-17T16:30
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
россия
владимир путин
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589706506_0:97:2954:1759_1920x0_80_0_0_2d9b3da9ccee0569a129d163d1296b7e.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия будет обладать необходимой военной техникой, необходимой для парирования угрозы американского гиперзвукового оружия к тому моменту, когда оно будет создано в США, заявил в четверг в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин."Высокоточное оружие есть ( у американцев - Прим. ред), гиперзвукового пока нет у них. Сделают, конечно - это очевидно, но как я уже говорил, мы к этому времени подготовимся и сейчас вы спросили, над чем мы работаем - в то числе над этим - противоядие от будущего гипероружия у других ведущих армий мира. Я уверен - мы это сделаем, мы на правильном пути, активно работаем", - сказал он.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20201217/armiya-1589617324.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589706506_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_ac3100267dcf82b7c1c81e07e07bbad3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, безопасность