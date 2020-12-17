https://ria.ru/20201217/giperzvuk-1589730258.html

Путин: Россия подготовится к моменту создания США гиперзвукового оружия

Путин: Россия подготовится к моменту создания США гиперзвукового оружия

Россия будет обладать необходимой военной техникой, необходимой для парирования угрозы американского гиперзвукового оружия к тому моменту, когда оно будет... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T16:10

2020-12-17T16:10

2020-12-17T16:30

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия будет обладать необходимой военной техникой, необходимой для парирования угрозы американского гиперзвукового оружия к тому моменту, когда оно будет создано в США, заявил в четверг в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин."Высокоточное оружие есть ( у американцев - Прим. ред), гиперзвукового пока нет у них. Сделают, конечно - это очевидно, но как я уже говорил, мы к этому времени подготовимся и сейчас вы спросили, над чем мы работаем - в то числе над этим - противоядие от будущего гипероружия у других ведущих армий мира. Я уверен - мы это сделаем, мы на правильном пути, активно работаем", - сказал он.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201217/armiya-1589617324.html

россия

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2020

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россия, владимир путин, безопасность