https://ria.ru/20201217/gazprom-1589724601.html

Акции "Газпрома" подскочили после слов Путина о "Северном потоке — 2"

Акции "Газпрома" подскочили после слов Путина о "Северном потоке — 2"

Акции "Газпрома" растут более чем на 4% и обновили максимумы с конца февраля после заявлений президента России Владимира Путина о "Северном потоке 2", следует... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T15:55

2020-12-17T15:55

2020-12-17T16:00

allseas

балтийское море

московская биржа

сша

украина

северный поток — 2

газпром

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Акции "Газпрома" растут более чем на 4% и обновили максимумы с конца февраля после заявлений президента России Владимира Путина о "Северном потоке 2", следует из данных торгов Московской биржи.Рост акций "Газпрома", имеющего значительный вес в учете индекса Мосбиржи, способствовал установлению индексом исторического максимума на уровне 3316,88 пункта.К 15.50 мск акции "Газпрома" росли на 4,15% - до 214,75 рубля и уже поднимались на 4,17%, до 214,8 рубля – максимума с 27 февраля.Президент России Владимир Путин заявил в ходе ежегодной пресс-конференции, что осталось проложить около 165 километров газопровода "Северный поток 2", он думает, что проект будет завершен. Он также указал, что "Северный поток 2" выгоден экономике Европы в целом и Германии в частности, отвечает их интересам."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Спустя примерно год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновилось - силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна".

https://ria.ru/20201217/bayden-1589722948.html

балтийское море

сша

украина

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allseas, балтийское море, московская биржа, сша, украина, северный поток — 2, газпром, владимир путин, экономика