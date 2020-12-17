Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201217/gazprom-1589724601.html
Акции "Газпрома" подскочили после слов Путина о "Северном потоке — 2"
Акции "Газпрома" подскочили после слов Путина о "Северном потоке — 2"
Акции "Газпрома" растут более чем на 4% и обновили максимумы с конца февраля после заявлений президента России Владимира Путина о "Северном потоке 2", следует... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T15:55
2020-12-17T16:00
allseas
балтийское море
московская биржа
сша
украина
северный поток — 2
газпром
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578581488_0:63:3232:1881_1920x0_80_0_0_d574761f5142f93c4effe160508d3b0a.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Акции "Газпрома" растут более чем на 4% и обновили максимумы с конца февраля после заявлений президента России Владимира Путина о "Северном потоке 2", следует из данных торгов Московской биржи.Рост акций "Газпрома", имеющего значительный вес в учете индекса Мосбиржи, способствовал установлению индексом исторического максимума на уровне 3316,88 пункта.К 15.50 мск акции "Газпрома" росли на 4,15% - до 214,75 рубля и уже поднимались на 4,17%, до 214,8 рубля – максимума с 27 февраля.Президент России Владимир Путин заявил в ходе ежегодной пресс-конференции, что осталось проложить около 165 километров газопровода "Северный поток 2", он думает, что проект будет завершен. Он также указал, что "Северный поток 2" выгоден экономике Европы в целом и Германии в частности, отвечает их интересам."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Спустя примерно год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновилось - силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна".
https://ria.ru/20201217/bayden-1589722948.html
балтийское море
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578581488_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1daa42690c9b42ee1f658a01294d4a1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
allseas, балтийское море, московская биржа, сша, украина, северный поток — 2, газпром, владимир путин, экономика

Акции "Газпрома" подскочили после слов Путина о "Северном потоке — 2"

15:55 17.12.2020 (обновлено: 16:00 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Акции "Газпрома" растут более чем на 4% и обновили максимумы с конца февраля после заявлений президента России Владимира Путина о "Северном потоке 2", следует из данных торгов Московской биржи.
Рост акций "Газпрома", имеющего значительный вес в учете индекса Мосбиржи, способствовал установлению индексом исторического максимума на уровне 3316,88 пункта.
К 15.50 мск акции "Газпрома" росли на 4,15% - до 214,75 рубля и уже поднимались на 4,17%, до 214,8 рубля – максимума с 27 февраля.
Президент России Владимир Путин заявил в ходе ежегодной пресс-конференции, что осталось проложить около 165 километров газопровода "Северный поток 2", он думает, что проект будет завершен. Он также указал, что "Северный поток 2" выгоден экономике Европы в целом и Германии в частности, отвечает их интересам.
Погрузка труб для строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 15:50Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
Путин надеется на честное отношение Байдена к "Северному потоку — 2"
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Спустя примерно год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновилось - силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна".
 
AllseasБалтийское мореМосковская биржаСШАУкраинаСеверный поток — 2ГазпромВладимир ПутинЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:19Общественники предложили сделать виртуальный контент собственностью
08:18На Фиджи не менее двух человек погибли из-за циклона "Яса"
08:12В Якутии 31 декабря будет рабочим днем
08:10Для водоснабжения Крыма предложили использовать субмаринные источники
08:07В израильских поликлиниках открыли запись на прививки
08:01Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в пятницу
07:51Москвичей в пятницу ждет облачная погода и до минус трех
07:43В Крыму назвали продление антироссийских санкций ЕС "никчемной акцией"
07:17Аналитик назвал проигравших от строительства "Северного потока — 2"
07:13Концертный зал Красноярска оштрафовали за нарушения на концерте Zivert
07:06Нарколог назвал два единственных повода для употребления алкоголя
06:40Психологи назвали новогодние подарки, о которых тайно мечтают взрослые
06:32В "Ростелекоме" отметили рост числа хакерских атак на компании в пандемию
06:29"Главный страх НАТО?" National Interest оценил российскую систему ПРО
06:24В Приморье зафиксировали цены на масло, сахар и макароны
06:11Sony отзывает из магазинов вызвавшую ажиотаж игру Cyberpunk 2077
06:08США назвали Россию главной угрозой для господства на море
05:28Минобороны подписало первый серийный контракт на новейшие заправщики
05:24CNBC: производителей вакцин в США освободили от исков за побочные эффекты
05:23В Каспийском море обнаружили лед аномальной толщины
Лента новостейМолния