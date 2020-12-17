https://ria.ru/20201217/gazifikatsiya-1589719045.html

Путин ответил на вопрос про газификацию в России

Путин ответил на вопрос про газификацию в России

Президент России Владимир Путин надеется, что к 2025 году уровень газификации в России достигнет примерно 90% с нынешних 71%, если позволят технические... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T15:37

2020-12-17T15:37

2020-12-17T15:46

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

россия

владимир путин

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин надеется, что к 2025 году уровень газификации в России достигнет примерно 90% с нынешних 71%, если позволят технические возможности."Вообще, уровень газификации в России сейчас 71,1%. В этом году мы дополнительно истратили на газификацию, ну, мы и Газпром, 22 миллиарда рублей, всего общий объем – 56 (миллиардов – ред.)", - сказал Путин на большой пресс-конференции."Очень надеюсь, что к 2025 году у нас уровень газификации достигнет где-то порядка 90%. Конечно, по техническим возможностям", - заключил президент.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин