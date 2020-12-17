https://ria.ru/20201217/furgal-1589700143.html

Путин заявил, что дело Фургала не является политическим преследованием

Путин заявил, что дело Фургала не является политическим преследованием

Президент РФ Владимир Путин, говоря об уголовном деле экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного за организацию убийств, заявил, что надо... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T14:38

2020-12-17T14:38

2020-12-17T15:12

сизо лефортово

следственный комитет россии (ск рф)

хабаровский край

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

сергей фургал

владимир путин

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об уголовном деле экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного за организацию убийств, заявил, что надо дать следствию доработать и передать дело в суд: это не политическое преследование, а уголовное дело."Когда речь идет о представителях других партий, все то же самое происходит. Представители "Единой России", разве мы не знаем случаев, когда руководители регионов от партии "Единая Россия", совершившие правонарушения, были осуждены судом достаточно длительным сроком заключения? Некоторые из них до сих пор отбывают наказания", - отметил президент.По его словам, ни для кого нельзя делать исключения в подобных ситуациях."Представители всех политических партий, к сожалению, у нас, мы сталкиваемся с таким явлениями. И правоохранительная, судебная система страны должна абстрагироваться от всяческих политических пристрастий. И ко всем относиться одинаково. То же самое касается и Фургала", - подчеркнул Путин.Фургала задержали 9 июля. СК РФ считает его причастным к местной преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, Басманный суд арестовал его и отправил в СИЗО "Лефортово".Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201217/furgal-1589615932.html

хабаровский край

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сизо лефортово, следственный комитет россии (ск рф), хабаровский край, сергей фургал, владимир путин