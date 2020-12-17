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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/furgal-1589700143.html
Путин заявил, что дело Фургала не является политическим преследованием
Путин заявил, что дело Фургала не является политическим преследованием
Президент РФ Владимир Путин, говоря об уголовном деле экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного за организацию убийств, заявил, что надо... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T14:38
2020-12-17T15:12
сизо лефортово
следственный комитет россии (ск рф)
хабаровский край
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
сергей фургал
владимир путин
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об уголовном деле экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного за организацию убийств, заявил, что надо дать следствию доработать и передать дело в суд: это не политическое преследование, а уголовное дело."Когда речь идет о представителях других партий, все то же самое происходит. Представители "Единой России", разве мы не знаем случаев, когда руководители регионов от партии "Единая Россия", совершившие правонарушения, были осуждены судом достаточно длительным сроком заключения? Некоторые из них до сих пор отбывают наказания", - отметил президент.По его словам, ни для кого нельзя делать исключения в подобных ситуациях."Представители всех политических партий, к сожалению, у нас, мы сталкиваемся с таким явлениями. И правоохранительная, судебная система страны должна абстрагироваться от всяческих политических пристрастий. И ко всем относиться одинаково. То же самое касается и Фургала", - подчеркнул Путин.Фургала задержали 9 июля. СК РФ считает его причастным к местной преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, Басманный суд арестовал его и отправил в СИЗО "Лефортово".Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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сизо лефортово, следственный комитет россии (ск рф), хабаровский край, сергей фургал, владимир путин

Путин заявил, что дело Фургала не является политическим преследованием

14:38 17.12.2020 (обновлено: 15:12 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об уголовном деле экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного за организацию убийств, заявил, что надо дать следствию доработать и передать дело в суд: это не политическое преследование, а уголовное дело.

"Следствие работает, я же не названиваю туда каждый день, дополнительных данных не требую, надо дать им возможность спокойно закончить эту работу и передать дело в суд. Я понимаю людей, которые были разочарованы сообщением о том, что Сергей Фургал задержан, задержан по таким обвинениям, потому что они за него голосовали, рассчитывали на его работу. Но а как быть с этими обвинениями? Это же не какое-то политическое преследование, это уголовное дело просто", - сказал Путин на большой пресс-конференции в четверг.

"Когда речь идет о представителях других партий, все то же самое происходит. Представители "Единой России", разве мы не знаем случаев, когда руководители регионов от партии "Единая Россия", совершившие правонарушения, были осуждены судом достаточно длительным сроком заключения? Некоторые из них до сих пор отбывают наказания", - отметил президент.
По его словам, ни для кого нельзя делать исключения в подобных ситуациях.
"Представители всех политических партий, к сожалению, у нас, мы сталкиваемся с таким явлениями. И правоохранительная, судебная система страны должна абстрагироваться от всяческих политических пристрастий. И ко всем относиться одинаково. То же самое касается и Фургала", - подчеркнул Путин.
Фургала задержали 9 июля. СК РФ считает его причастным к местной преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, Басманный суд арестовал его и отправил в СИЗО "Лефортово".
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 09:23
В ОНК рассказали о пребывании Фургала в СИЗО
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020СИЗО ЛефортовоСледственный комитет России (СК РФ)Хабаровский крайСергей ФургалВладимир Путин
 
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