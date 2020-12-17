https://ria.ru/20201217/furgal-1589699896.html

Путин ответил на вопрос о деле Фургала

Путин ответил на вопрос о деле Фургала

Президент РФ Владимир Путин, говоря об экс-губернаторе Хабаровского края Сергее Фургале, арестованном за организацию убийств, рассказал, что проблем с ним не... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T14:37

2020-12-17T14:37

2020-12-17T15:07

сизо лефортово

следственный комитет россии (ск рф)

москва

хабаровский край

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

уголовное дело сергея фургала

сергей фургал

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об экс-губернаторе Хабаровского края Сергее Фургале, арестованном за организацию убийств, рассказал, что проблем с ним не возникало, Фургал работал исправно, но обвинения против него тяжелые."Что могу сказать про Сергея Фургала - он представитель известной партии, и партия его поддерживала и поддерживает до сих пор. У меня с ним были добрые отношения, и он вполне, что называется, в общих чертах, если сказать, то лояльный был к федеральной власти человек, никаких проблем у меня с ним не возникало. ... На мой взгляд, он работал в целом вполне исправно и, в общем, старался как руководитель региона", - сказал Путин на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о Фургале."Но обвинения в его адрес очень тяжелые как члена ОПГ, которая занималась в том числе устранением конкурентов в ходе коммерческой деятельности. Там речь идет об убийствах людей, не о воровстве каком-то там, не о подтасовках, не о злоупотреблении служебным положением. Речь идет об убийствах, ну, послушайте, это серьезное обвинение", - подчеркнул президент.Фургала задержали 9 июля. СК РФ считает его причастным к местной преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, Басманный суд арестовал его и отправил в СИЗО "Лефортово".Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201217/furgal-1589615932.html

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Путин про Фургала: "Обвинения в его адрес очень серьезные" Путин про Фургала: "Обвинения в его адрес очень серьезные" 2020-12-17T14:37 true PT2M23S

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