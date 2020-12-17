https://ria.ru/20201217/furgal-1589699896.html
Путин ответил на вопрос о деле Фургала
Путин ответил на вопрос о деле Фургала
Президент РФ Владимир Путин, говоря об экс-губернаторе Хабаровского края Сергее Фургале, арестованном за организацию убийств, рассказал, что проблем с ним не... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T14:37
2020-12-17T14:37
2020-12-17T15:07
сизо лефортово
следственный комитет россии (ск рф)
москва
хабаровский край
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
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общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об экс-губернаторе Хабаровского края Сергее Фургале, арестованном за организацию убийств, рассказал, что проблем с ним не возникало, Фургал работал исправно, но обвинения против него тяжелые."Что могу сказать про Сергея Фургала - он представитель известной партии, и партия его поддерживала и поддерживает до сих пор. У меня с ним были добрые отношения, и он вполне, что называется, в общих чертах, если сказать, то лояльный был к федеральной власти человек, никаких проблем у меня с ним не возникало. ... На мой взгляд, он работал в целом вполне исправно и, в общем, старался как руководитель региона", - сказал Путин на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о Фургале."Но обвинения в его адрес очень тяжелые как члена ОПГ, которая занималась в том числе устранением конкурентов в ходе коммерческой деятельности. Там речь идет об убийствах людей, не о воровстве каком-то там, не о подтасовках, не о злоупотреблении служебным положением. Речь идет об убийствах, ну, послушайте, это серьезное обвинение", - подчеркнул президент.Фургала задержали 9 июля. СК РФ считает его причастным к местной преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, Басманный суд арестовал его и отправил в СИЗО "Лефортово".Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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Путин про Фургала: "Обвинения в его адрес очень серьезные"
Путин про Фургала: "Обвинения в его адрес очень серьезные"
2020-12-17T14:37
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сизо лефортово, следственный комитет россии (ск рф), москва, хабаровский край, уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, владимир путин, общество