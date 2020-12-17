Морозов: объемы финансирования первичного звена медицины беспрецедентны
16:56 17.12.2020 (обновлено: 16:58 25.12.2020)
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Морозов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов назвал объем финансирования программы модернизации первичного звена здравоохранения беспрецедентным, говорится в сообщении комитета ГД.
Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 17 декабря сообщил, что на реформу первичного звена здравоохранения в России, которая стартует с 1 января 2021 года, предусмотрено свыше 500 миллиардов рублей.
Он уточнил, что 500 миллиардов рублей пойдет из федерального и 50 миллиардов рублей - из региональных бюджетов. Глава государства сообщил, что цель реализации программы - обеспечить полную доступность медицины. В ближайшие три года должно быть выделено и освоено около 300 миллиардов рублей.
"Объем финансирования программы – беспрецедентный, он обеспечит стопроцентную доступность первичной медицинской помощи. Основная задача - эффективно расходовать эти средства", - подчеркнул Морозов, слова которого приводятся в сообщении.
Парламентарий рассказал, что депутаты активно участвовали в подготовке программы модернизации первичной медико-санитарной помощи и заинтересованы в ее качественной реализации. Так, Морозов напомнил, что Комитет по охране здоровья провел ряд мероприятий, включая выездные общественные обсуждения в федеральных округах, на которых совместно с исполнительной властью и экспертами отрасли детально прорабатывались планы по совершенствованию первичного звена здравоохранения.
"Те составные части расходов на модернизацию первичного звена здравоохранения, о которых сказал президент, требуют наиболее оперативного вмешательства. Это и вопросы кадров, материально-технического обеспечения, транспорта, строительство ФАПов и мобильных комплексов и многое-многое другое. Оценить то, насколько успешно задачи будут выполняться, поможет специальная геоинформационная система здравоохранения", - цитируется в сообщении Морозов.