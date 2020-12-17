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Морозов: объемы финансирования первичного звена медицины беспрецедентны
Морозов: объемы финансирования первичного звена медицины беспрецедентны
Председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов назвал объем финансирования программы модернизации первичного звена... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-17T16:56
2020-12-25T16:58
обязательное медицинское страхование
дмитрий морозов
здоровье - общество
госдума рф
владимир путин
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов назвал объем финансирования программы модернизации первичного звена здравоохранения беспрецедентным, говорится в сообщении комитета ГД.Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 17 декабря сообщил, что на реформу первичного звена здравоохранения в России, которая стартует с 1 января 2021 года, предусмотрено свыше 500 миллиардов рублей.Он уточнил, что 500 миллиардов рублей пойдет из федерального и 50 миллиардов рублей - из региональных бюджетов. Глава государства сообщил, что цель реализации программы - обеспечить полную доступность медицины. В ближайшие три года должно быть выделено и освоено около 300 миллиардов рублей.Парламентарий рассказал, что депутаты активно участвовали в подготовке программы модернизации первичной медико-санитарной помощи и заинтересованы в ее качественной реализации. Так, Морозов напомнил, что Комитет по охране здоровья провел ряд мероприятий, включая выездные общественные обсуждения в федеральных округах, на которых совместно с исполнительной властью и экспертами отрасли детально прорабатывались планы по совершенствованию первичного звена здравоохранения.
https://ria.ru/20201214/putin-1589144069.html
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дмитрий морозов, здоровье - общество, госдума рф, владимир путин

Морозов: объемы финансирования первичного звена медицины беспрецедентны

16:56 17.12.2020 (обновлено: 16:58 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Морозов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018
Председатель Комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Морозов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов назвал объем финансирования программы модернизации первичного звена здравоохранения беспрецедентным, говорится в сообщении комитета ГД.
Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 17 декабря сообщил, что на реформу первичного звена здравоохранения в России, которая стартует с 1 января 2021 года, предусмотрено свыше 500 миллиардов рублей.
Он уточнил, что 500 миллиардов рублей пойдет из федерального и 50 миллиардов рублей - из региональных бюджетов. Глава государства сообщил, что цель реализации программы - обеспечить полную доступность медицины. В ближайшие три года должно быть выделено и освоено около 300 миллиардов рублей.
"Объем финансирования программы – беспрецедентный, он обеспечит стопроцентную доступность первичной медицинской помощи. Основная задача - эффективно расходовать эти средства", - подчеркнул Морозов, слова которого приводятся в сообщении.
Парламентарий рассказал, что депутаты активно участвовали в подготовке программы модернизации первичной медико-санитарной помощи и заинтересованы в ее качественной реализации. Так, Морозов напомнил, что Комитет по охране здоровья провел ряд мероприятий, включая выездные общественные обсуждения в федеральных округах, на которых совместно с исполнительной властью и экспертами отрасли детально прорабатывались планы по совершенствованию первичного звена здравоохранения.
"Те составные части расходов на модернизацию первичного звена здравоохранения, о которых сказал президент, требуют наиболее оперативного вмешательства. Это и вопросы кадров, материально-технического обеспечения, транспорта, строительство ФАПов и мобильных комплексов и многое-многое другое. Оценить то, насколько успешно задачи будут выполняться, поможет специальная геоинформационная система здравоохранения", - цитируется в сообщении Морозов.
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Обязательное медицинское страхованиеДмитрий МорозовЗдоровье - ОбществоГосдума РФВладимир Путин
 
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