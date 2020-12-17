https://ria.ru/20201217/finansirovanie-1590961538.html

Морозов: объемы финансирования первичного звена медицины беспрецедентны

Морозов: объемы финансирования первичного звена медицины беспрецедентны

Председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов назвал объем финансирования программы модернизации первичного звена... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-17T16:56

2020-12-17T16:56

2020-12-25T16:58

обязательное медицинское страхование

дмитрий морозов

здоровье - общество

госдума рф

владимир путин

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов назвал объем финансирования программы модернизации первичного звена здравоохранения беспрецедентным, говорится в сообщении комитета ГД.Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 17 декабря сообщил, что на реформу первичного звена здравоохранения в России, которая стартует с 1 января 2021 года, предусмотрено свыше 500 миллиардов рублей.Он уточнил, что 500 миллиардов рублей пойдет из федерального и 50 миллиардов рублей - из региональных бюджетов. Глава государства сообщил, что цель реализации программы - обеспечить полную доступность медицины. В ближайшие три года должно быть выделено и освоено около 300 миллиардов рублей.Парламентарий рассказал, что депутаты активно участвовали в подготовке программы модернизации первичной медико-санитарной помощи и заинтересованы в ее качественной реализации. Так, Морозов напомнил, что Комитет по охране здоровья провел ряд мероприятий, включая выездные общественные обсуждения в федеральных округах, на которых совместно с исполнительной властью и экспертами отрасли детально прорабатывались планы по совершенствованию первичного звена здравоохранения.

https://ria.ru/20201214/putin-1589144069.html

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дмитрий морозов, здоровье - общество, госдума рф, владимир путин