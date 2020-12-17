https://ria.ru/20201217/fap-1589634422.html

ФАП открыли в Липецком селе

ФАП открыли в Липецком селе

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открылся в селе Замартынье Добровского района Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T11:08

2020-12-17T11:08

2020-12-17T11:08

липецкая область

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589633804_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_31794224608700533aedc6c696a3d901.jpg

ЛИПЕЦК, 17 дек – РИА Новости. Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открылся в селе Замартынье Добровского района Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, ФАП построен по типовому проекту с соблюдением всех современным требований и санитарных норм. Для оказания первичной медико-санитарной и неотложной помощи здесь есть все необходимое оборудование. Общая стоимость работ составила около 10 миллионов рублей, средства были выделены из федерального и областного бюджетов в рамках национального проекта "Здравоохранение".Артамонов отметил, что все ФАПы оснащены современной компьютерной техникой и подключены к сети интернет, что позволяет проводить медицинские консультации в режиме видеосвязи и на месте записываться на прием к врачам."Приятно открывать такие фельдшерско-акушерские пункты. Два фельдшерско-акушерских пункта начали работать на этой неделе в Елецком районе. Они очень востребованы у жителей. Людям не надо ехать в район в больницу или поликлинику. Продолжим дальше развивать первичное звено здравоохранения и делать медицинскую помощь доступнее", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20201216/chaplygin-1589549867.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов