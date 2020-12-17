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ФАП открыли в Липецком селе
ФАП открыли в Липецком селе
Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открылся в селе Замартынье Добровского района Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T11:08
2020-12-17T11:08
2020-12-17T11:08
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 17 дек – РИА Новости. Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открылся в селе Замартынье Добровского района Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, ФАП построен по типовому проекту с соблюдением всех современным требований и санитарных норм. Для оказания первичной медико-санитарной и неотложной помощи здесь есть все необходимое оборудование. Общая стоимость работ составила около 10 миллионов рублей, средства были выделены из федерального и областного бюджетов в рамках национального проекта "Здравоохранение".Артамонов отметил, что все ФАПы оснащены современной компьютерной техникой и подключены к сети интернет, что позволяет проводить медицинские консультации в режиме видеосвязи и на месте записываться на прием к врачам."Приятно открывать такие фельдшерско-акушерские пункты. Два фельдшерско-акушерских пункта начали работать на этой неделе в Елецком районе. Они очень востребованы у жителей. Людям не надо ехать в район в больницу или поликлинику. Продолжим дальше развивать первичное звено здравоохранения и делать медицинскую помощь доступнее", - сказал Артамонов.
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игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 17 дек – РИА Новости
. Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открылся в селе Замартынье Добровского района Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, ФАП построен по типовому проекту с соблюдением всех современным требований и санитарных норм. Для оказания первичной медико-санитарной и неотложной помощи здесь есть все необходимое оборудование. Общая стоимость работ составила около 10 миллионов рублей, средства были выделены из федерального и областного бюджетов в рамках национального проекта "Здравоохранение".
Артамонов отметил, что все ФАПы оснащены современной компьютерной техникой и подключены к сети интернет, что позволяет проводить медицинские консультации в режиме видеосвязи и на месте записываться на прием к врачам.
"Приятно открывать такие фельдшерско-акушерские пункты. Два фельдшерско-акушерских пункта начали работать на этой неделе в Елецком районе. Они очень востребованы у жителей. Людям не надо ехать в район в больницу или поликлинику. Продолжим дальше развивать первичное звено здравоохранения и делать медицинскую помощь доступнее", - сказал Артамонов.