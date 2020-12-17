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https://ria.ru/20201217/ekspeditsiya-1589755556.html
"День без турникетов" приглашает на "Новогоднюю экспедицию"
"День без турникетов" приглашает на "Новогоднюю экспедицию"
В этом декабре традиционный "День без турникетов", который обычно предлагает москвичам экскурсии по различным предприятиям, пройдет в формате онлайн-марафона... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T17:24
2020-12-17T17:24
новый год—2021
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы
москва
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. В этом декабре традиционный "День без турникетов", который обычно предлагает москвичам экскурсии по различным предприятиям, пройдет в формате онлайн-марафона "Новогодняя экспедиция". Принять участие в нем можно до 28 декабря.Он отметил, что на сайте проекта по-прежнему доступны виртуальные экскурсии, которые уже набрали более 50 тысяч просмотров. Из 57 представленных видео каждый сможет найти для себя что-то интересное и познавательное.Чтобы принять участие в программе, необходимо зарегистрироваться на сайте turniketov.net и подписаться на проект в соцсетях – Инстаграмм, Фейсбук или ВКонтакте. После этого нужно прислать в личном сообщении аккаунта "День без турникетов" в соцсетях текст "Я участвую в новогодней экспедиции" и указать адрес электронной почты, через которую вы зарегистрировались на сайте проекта. На протяжении месяца, раз в три дня участники будут получать в соцсетях задания от организаторов и партнеров проекта, связанные с новогодней тематикой. Они будут не сложные, но очень увлекательные: например, написать письмо Деду Морозу, угадать новогодние фильмы по набору эмодзи, сделать фото новогодней столицы, прогуляться в темноте по необычному музею, изучить свои способности с завязанными глазами, создать "морозную" маску на айфон, спеть и выложить новогоднюю песню, опубликовать любимый рецепт новогоднего блюда.На выполнение заданий дается два дня. За каждое выполненное задание участник будет получать баллы, которые после акции сможет обменять на приз из общего магазина подарков.Пользователи могут выполнять задания параллельно на нескольких площадках, но баллы будут суммироваться только по одной соцсети. Принять участие в экспедиции можно будет с любого дня, выполнив все предыдущие задания для того, чтобы побороться за призы.На память об увлекательном путешествии "Новогодней экспедиции" будет собрана электронная книга с лучшими лайфхаками от участников для незабываемой встречи нового года. Ее отправят всем участникам по электронной почте.Окончательные итоги марафона с распределением мест и заслуженных подарков станут известны к 20 января 2021 года, но уже в конце декабря ряд лучших и самых интересных работ участников будут опубликованы в аккаунтах проекта "День без турникетов". Также в последние дни уходящего года участников ждут поздравления от партнеров с праздничными пожеланиями.Партнерами марафона выступили арт-кластер "ГАММА", Сандуновские бани, Киностудия "Союзмультфильм", Группа DME (Московский аэропорт Домодедово), музей "Прогулка в темноте", смотровая площадка PANORAMA360, Останкинская телебашня, Coca-Cola HBC Россия, French Kiss, сеть химчисток "Диана".
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алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы, москва

"День без турникетов" приглашает на "Новогоднюю экспедицию"

17:24 17.12.2020
 
© Фото : АНО "РЧК"Елочные игрушки
Елочные игрушки - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Фото : АНО "РЧК"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. В этом декабре традиционный "День без турникетов", который обычно предлагает москвичам экскурсии по различным предприятиям, пройдет в формате онлайн-марафона "Новогодняя экспедиция". Принять участие в нем можно до 28 декабря.
"Из-за действующих ограничений традиционные экскурсии в рамках "Дня без турникетов" мы решили заменить праздничным онлайн-марафоном "Новогодняя экспедиция". Благодаря такому формату, принять в нем участие смогут не только жители Москвы, но и все желающие", - рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Он отметил, что на сайте проекта по-прежнему доступны виртуальные экскурсии, которые уже набрали более 50 тысяч просмотров. Из 57 представленных видео каждый сможет найти для себя что-то интересное и познавательное.
Чтобы принять участие в программе, необходимо зарегистрироваться на сайте turniketov.net и подписаться на проект в соцсетях – Инстаграмм, Фейсбук или ВКонтакте. После этого нужно прислать в личном сообщении аккаунта "День без турникетов" в соцсетях текст "Я участвую в новогодней экспедиции" и указать адрес электронной почты, через которую вы зарегистрировались на сайте проекта.
На протяжении месяца, раз в три дня участники будут получать в соцсетях задания от организаторов и партнеров проекта, связанные с новогодней тематикой. Они будут не сложные, но очень увлекательные: например, написать письмо Деду Морозу, угадать новогодние фильмы по набору эмодзи, сделать фото новогодней столицы, прогуляться в темноте по необычному музею, изучить свои способности с завязанными глазами, создать "морозную" маску на айфон, спеть и выложить новогоднюю песню, опубликовать любимый рецепт новогоднего блюда.
Руководитель ДПИР Алексей Фурсин - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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На выполнение заданий дается два дня. За каждое выполненное задание участник будет получать баллы, которые после акции сможет обменять на приз из общего магазина подарков.
Пользователи могут выполнять задания параллельно на нескольких площадках, но баллы будут суммироваться только по одной соцсети. Принять участие в экспедиции можно будет с любого дня, выполнив все предыдущие задания для того, чтобы побороться за призы.
На память об увлекательном путешествии "Новогодней экспедиции" будет собрана электронная книга с лучшими лайфхаками от участников для незабываемой встречи нового года. Ее отправят всем участникам по электронной почте.
Окончательные итоги марафона с распределением мест и заслуженных подарков станут известны к 20 января 2021 года, но уже в конце декабря ряд лучших и самых интересных работ участников будут опубликованы в аккаунтах проекта "День без турникетов". Также в последние дни уходящего года участников ждут поздравления от партнеров с праздничными пожеланиями.
Партнерами марафона выступили арт-кластер "ГАММА", Сандуновские бани, Киностудия "Союзмультфильм", Группа DME (Московский аэропорт Домодедово), музей "Прогулка в темноте", смотровая площадка PANORAMA360, Останкинская телебашня, Coca-Cola HBC Россия, French Kiss, сеть химчисток "Диана".
 
Новый год—2021Алексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР)Департамент предпринимательства и инновационного развития города МосквыМосква
 
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