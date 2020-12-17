https://ria.ru/20201217/ekonomika-1589620814.html

Голубев: Ростовская область сохранит показатели экономического развития

Голубев: Ростовская область сохранит показатели экономического развития

Показатели развития экономики Ростовской области по итогам 2020 года сохранятся на уровне прошлогодних, в частности, благодаря взвешенной политике по введению... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T10:03

2020-12-17T10:03

2020-12-17T10:03

ростовская область

василий голубев

ростовская область

экономика

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 дек – РИА Новости. Показатели развития экономики Ростовской области по итогам 2020 года сохранятся на уровне прошлогодних, в частности, благодаря взвешенной политике по введению ограничений, заявил губернатор Василий Голубев.По его словам, взвешенная политика по введению ограничений, сохранение всех форм господдержки бизнеса и новые налоговые преференции оправдали себя в текущем году."По итогам года объем валового регионального продукта сохранится на уровне свыше 1,5 триллиона рублей. Мы сохраним на уровне прошлого года объем промпроизводства, объем строительных работ в жилищной и индустриальной сфере, частные инвестиции, экспорт продовольствия и продукции сельхозпроизводства", - сказал Голубев в инвестпослании, которое впервые состоялось в онлайн-формате.Губернатор напомнил об амбициозной задаче, которую поставил президент страны, – о запуске нового инвестиционного цикла, в котором реальный рост инвестиций в 2030 году должен составить 70%. На сегодняшний день в инвестпортфеле региона свыше 600 проектов с плановым объемом инвестиций более 520 миллиардов рублей. Проекты реализуются, в частности, в сфере обрабатывающей и пищевой промышленности, машиностроении, возобновляемой энергетике и цифровой экономике.Голубев добавил, что в регионе необходимо создать механизм защиты и поощрения значимых проектов, аналогичный федеральному, где инвесторам, например, гарантируется неизменность условий по налогам, правилам землепользования и нормативам градостроительной деятельности.Глава региона напомнил, что Ростовская область остается лидером страны по экспорту продукции агропромышленного комплекса. Его объем превышает 5 миллиардов долларов (пятая часть всего российского продовольственного экспорта).

https://ria.ru/20201126/byudzhet-1586435764.html

https://ria.ru/20201029/rostov-1582085651.html

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василий голубев, ростовская область, экономика