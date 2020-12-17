https://ria.ru/20201217/dolgi-1589794009.html

В Подмосковье о долгах можно будет узнать по телефону

В Подмосковье о долгах можно будет узнать по телефону

Жители Подмосковья смогут узнать о своих долгах, обратившись в группу телефонного обслуживания должников среди физических лиц в главном управлении Федеральной... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T19:46

2020-12-17T19:46

2020-12-17T19:46

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Жители Подмосковья смогут узнать о своих долгах, обратившись в группу телефонного обслуживания должников среди физических лиц в главном управлении Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) по Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Главное управление региональной безопасности."Группа создана для того, чтобы граждане могли получить информацию о наличии либо отсутствии исполнительных производств, возбужденных в отношении должника, порядке погашения задолженности", — говорится в сообщении пресс-службы.К сотрудникам группы телефонного обслуживания также можно обратиться по вопросам взыскания денежных средств с гражданина, ошибочно идентифицированного в качестве должника. Также местным жителям предлагается записаться на личный прием.Единый номер группы телефонного обслуживания: 8 (495) 580-59-31. Время работы: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до 16.45.Жители Московской области могут задать вопрос, связанный с исполнительным производством, не выходя из дома.Такие возможности особенно ценны во время пандемии, отметил заместитель председателя правительства Московской области, руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)