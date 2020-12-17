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В Подмосковье о долгах можно будет узнать по телефону
В Подмосковье о долгах можно будет узнать по телефону
Жители Подмосковья смогут узнать о своих долгах, обратившись в группу телефонного обслуживания должников среди физических лиц в главном управлении Федеральной... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T19:46
2020-12-17T19:46
2020-12-17T19:46
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Жители Подмосковья смогут узнать о своих долгах, обратившись в группу телефонного обслуживания должников среди физических лиц в главном управлении Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) по Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Главное управление региональной безопасности."Группа создана для того, чтобы граждане могли получить информацию о наличии либо отсутствии исполнительных производств, возбужденных в отношении должника, порядке погашения задолженности", — говорится в сообщении пресс-службы.К сотрудникам группы телефонного обслуживания также можно обратиться по вопросам взыскания денежных средств с гражданина, ошибочно идентифицированного в качестве должника. Также местным жителям предлагается записаться на личный прием.Единый номер группы телефонного обслуживания: 8 (495) 580-59-31. Время работы: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до 16.45.Жители Московской области могут задать вопрос, связанный с исполнительным производством, не выходя из дома.Такие возможности особенно ценны во время пандемии, отметил заместитель председателя правительства Московской области, руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости.
Жители Подмосковья смогут узнать о своих долгах, обратившись в группу телефонного обслуживания должников среди физических лиц в главном управлении Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) по Московской области. Об этом сообщил телеканал "360"
со ссылкой на Главное управление региональной безопасности.
"Группа создана для того, чтобы граждане могли получить информацию о наличии либо отсутствии исполнительных производств, возбужденных в отношении должника, порядке погашения задолженности", — говорится в сообщении пресс-службы.
К сотрудникам группы телефонного обслуживания также можно обратиться по вопросам взыскания денежных средств с гражданина, ошибочно идентифицированного в качестве должника. Также местным жителям предлагается записаться на личный прием.
Единый номер группы телефонного обслуживания: 8 (495) 580-59-31. Время работы: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до 16.45.
Жители Московской области могут задать вопрос, связанный с исполнительным производством, не выходя из дома.
Такие возможности особенно ценны во время пандемии, отметил заместитель председателя правительства Московской области, руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.