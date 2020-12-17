https://ria.ru/20201217/dokhodnost-1589597336.html
Финансист назвал основания для повышения доходности вкладов
Финансист назвал основания для повышения доходности вкладов
Ставки по рублевым вкладам могут немного вырасти не раньше 2022 года, и для этого понадобится, чтобы Банк России начал возвращение к нейтральной... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T02:16
2020-12-17T02:16
2020-12-17T02:16
бкс мир инвестиций
александр бахтин (экономист)
россия
инвестиции
вклады
общество
экономика
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Как повысить доходность ваших вкладов
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Ставки по рублевым вкладам могут немного вырасти не раньше 2022 года, и для этого понадобится, чтобы Банк России начал возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.Но и в этом случае доходность депозитов останется на весьма сдержанном уровне.Он напомнил, что ведущие мировые центробанки начали смягчать монетарную политику из-за пандемии, и Россия не стала исключением. Сегодня ключевая ставка находится на рекордном минимуме, и на ближайшем заседании Банк России, скорее всего, сохранит ее без изменений. Более того, в первом полугодии 2021 года она может снизиться еще сильнее. Поскольку до полной победы над пандемией еще далеко, говорить о повышении ставки преждевременно. На фоне продолжающегося кризиса в ряде сфер и по-прежнему слабого потребительского спроса жить в условиях низких доходностей по вкладам придется в течение нескольких лет, полагает Бахтин.
https://ria.ru/20201216/investitsii-1589412055.html
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бкс мир инвестиций, александр бахтин (экономист), россия, инвестиции, вклады, общество, экономика