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Финансист назвал основания для повышения доходности вкладов
Финансист назвал основания для повышения доходности вкладов
Ставки по рублевым вкладам могут немного вырасти не раньше 2022 года, и для этого понадобится, чтобы Банк России начал возвращение к нейтральной... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T02:16
2020-12-17T02:16
бкс мир инвестиций
александр бахтин (экономист)
россия
инвестиции
вклады
общество
экономика
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Как повысить доходность ваших вкладов
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Ставки по рублевым вкладам могут немного вырасти не раньше 2022 года, и для этого понадобится, чтобы Банк России начал возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.Но и в этом случае доходность депозитов останется на весьма сдержанном уровне.Он напомнил, что ведущие мировые центробанки начали смягчать монетарную политику из-за пандемии, и Россия не стала исключением. Сегодня ключевая ставка находится на рекордном минимуме, и на ближайшем заседании Банк России, скорее всего, сохранит ее без изменений. Более того, в первом полугодии 2021 года она может снизиться еще сильнее. Поскольку до полной победы над пандемией еще далеко, говорить о повышении ставки преждевременно. На фоне продолжающегося кризиса в ряде сфер и по-прежнему слабого потребительского спроса жить в условиях низких доходностей по вкладам придется в течение нескольких лет, полагает Бахтин.
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бкс мир инвестиций, александр бахтин (экономист), россия, инвестиции, вклады, общество, экономика

Финансист назвал основания для повышения доходности вкладов

02:16 17.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Ставки по рублевым вкладам могут немного вырасти не раньше 2022 года, и для этого понадобится, чтобы Банк России начал возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.
Но и в этом случае доходность депозитов останется на весьма сдержанном уровне.
"За это время инвесторы успеют еще больше привыкнуть к более доходным финансовым инструментам — к примеру, ПИФами. Да и в целом фондовый рынок, торговля ценными бумагами, привлекает все больше внимания граждан", — отмечет эксперт.
Он напомнил, что ведущие мировые центробанки начали смягчать монетарную политику из-за пандемии, и Россия не стала исключением. Сегодня ключевая ставка находится на рекордном минимуме, и на ближайшем заседании Банк России, скорее всего, сохранит ее без изменений. Более того, в первом полугодии 2021 года она может снизиться еще сильнее.
Поскольку до полной победы над пандемией еще далеко, говорить о повышении ставки преждевременно. На фоне продолжающегося кризиса в ряде сфер и по-прежнему слабого потребительского спроса жить в условиях низких доходностей по вкладам придется в течение нескольких лет, полагает Бахтин.
Доллары США и рубли - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
Вчера, 01:14
Финансист сказал, как без особого риска заработать больше, чем на вкладе
 
БКС Мир инвестицийАлександр Бахтин (экономист)РоссияИнвестицииВкладыОбществоЭкономика
 
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