https://ria.ru/20201217/delo-1589653670.html

В Чечне возбудили дело после нападения на полицейских

В Чечне возбудили дело после нападения на полицейских

Следователи возбудили дело о посягательстве на жизнь правоохранителей после нападения двух местных жителей на сотрудников полиции в Курчалоевском районе Чечни,... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T12:25

2020-12-17T12:25

2020-12-17T12:25

чеченская республика (чечня)

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ГРОЗНЫЙ, 17 дек – РИА Новости. Следователи возбудили дело о посягательстве на жизнь правоохранителей после нападения двух местных жителей на сотрудников полиции в Курчалоевском районе Чечни, которые были уничтожены полицейскими, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК.Ранее в МВД по Чечне РИА Новости сообщили, что накануне в Курчалоевском районе двое мужчин, перемещавшихся на автомобиле "Лада", в ответ на требование полицейских остановиться открыли огонь из автоматов и бросили в них самодельное взрывное устройство. Ответным огнем полицейские нейтрализовали нападавших, при этом сами полицейские не пострадали."Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст.317 УК РФ)", - сообщили в ведомстве.По данным следствия, инцидент произошел в четверг в 01.00 мск на окраине села Цоци-Юрт. В настоящее время устанавливаются личности нападавших и все обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20201013/boeviki-1579523712.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чеченская республика (чечня), следственный комитет россии (ск рф), происшествия