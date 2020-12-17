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В Чечне возбудили дело после нападения на полицейских
В Чечне возбудили дело после нападения на полицейских
Следователи возбудили дело о посягательстве на жизнь правоохранителей после нападения двух местных жителей на сотрудников полиции в Курчалоевском районе Чечни,... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:25
2020-12-17T12:25
2020-12-17T12:25
чеченская республика (чечня)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ГРОЗНЫЙ, 17 дек – РИА Новости. Следователи возбудили дело о посягательстве на жизнь правоохранителей после нападения двух местных жителей на сотрудников полиции в Курчалоевском районе Чечни, которые были уничтожены полицейскими, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК.Ранее в МВД по Чечне РИА Новости сообщили, что накануне в Курчалоевском районе двое мужчин, перемещавшихся на автомобиле "Лада", в ответ на требование полицейских остановиться открыли огонь из автоматов и бросили в них самодельное взрывное устройство. Ответным огнем полицейские нейтрализовали нападавших, при этом сами полицейские не пострадали."Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст.317 УК РФ)", - сообщили в ведомстве.По данным следствия, инцидент произошел в четверг в 01.00 мск на окраине села Цоци-Юрт. В настоящее время устанавливаются личности нападавших и все обстоятельства происшествия.
https://ria.ru/20201013/boeviki-1579523712.html
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чеченская республика (чечня), следственный комитет россии (ск рф), происшествия
ГРОЗНЫЙ, 17 дек – РИА Новости.
Следователи возбудили дело о посягательстве на жизнь правоохранителей после нападения двух местных жителей на сотрудников полиции в Курчалоевском районе Чечни
, которые были уничтожены полицейскими, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК
.
Ранее в МВД по Чечне РИА Новости сообщили, что накануне в Курчалоевском районе двое мужчин, перемещавшихся на автомобиле "Лада", в ответ на требование полицейских остановиться открыли огонь из автоматов и бросили в них самодельное взрывное устройство. Ответным огнем полицейские нейтрализовали нападавших, при этом сами полицейские не пострадали.
"Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст.317 УК РФ)", - сообщили в ведомстве.
По данным следствия, инцидент произошел в четверг в 01.00 мск на окраине села Цоци-Юрт. В настоящее время устанавливаются личности нападавших и все обстоятельства происшествия.