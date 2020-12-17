https://ria.ru/20201217/chukotka-1589533834.html

На Чукотке высадился "десант" белых медведей

На Чукотке высадился "десант" белых медведей

К небольшому селу Рыркайпий на западном побережье Чукотки вышли несколько десятков белых медведей, сообщает пресс-служба WWF России. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T00:36

2020-12-17T00:36

2020-12-17T00:36

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. К небольшому селу Рыркайпий на западном побережье Чукотки вышли несколько десятков белых медведей, сообщает пресс-служба WWF России. Сегодня патрульные насчитали около 30 животных. Это только те, кого удалось увидеть в бинокль – скорее всего, их больше. Часть находится на мысе Кожевникова (небольшой полуостров буквально в километре от домов), звери раскапывают вмерзшие в лед останки моржей. А остальные пробираются к мысу по раскрошенному льду."Вчера нам в 9 утра позвонили из школы и сказали, что рядом ходит белый медведь. Мы выехали, отогнали его в море. Только вернулись домой, снова звонок – на подходах к поселку была самка с медвежонком, — рассказывают участники Медвежьего патруля Татьяна Миненко и Валерий Калярахтын. — Потом еще один звонок – самка с двумя медвежатами. Хищников не было последние две недели, а тут снова вдруг такая активность".Добровольцы регулярно объезжают территорию населенного пункта, дежурят около школы и детского сада, предупреждают односельчан и рассказывают о мерах безопасности. Поддержку оказывает местная администрация и правительство Чукотского автономного округа. Пока животные не часто заходят в поселок, но ситуация довольно быстро может измениться. "Примерно тоже самое происходило в Рыркайпии и год назад, когда у поселка насчитали сразу 60 белых медведей. Благодаря профессионализму и опыту патрульных и слаженной работе властей, WWF и добровольцев, не пострадали ни люди, ни животные, занесенные в Красную книгу, – комментирует Варвара Семенова, координатор проектов по сохранению биоразнообразия Арктики. – К сожалению, такие ситуации происходят все чаще. Одна из основных причин – глобальные климатические изменения". По словам эксперта, лед появляется значительно позже, медведи не могут уйти в море, чтобы на нем охотиться, и вынуждены искать себе пропитание на берегу.

https://ria.ru/20201216/zhivotnye-1589348153.html

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чукотка, медведи, новости - туризм, арктика, всемирный фонд дикой природы, животные