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Путин напомнил бизнесу, сколько государство в него вкладывает
Путин напомнил бизнесу, сколько государство в него вкладывает
Российские производители и экспортеры сельхозпродукции не должны считать потерями продажи на внутреннем рынке по ценам ниже экспортных, им нужно учитывать,... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T16:18
2020-12-17T16:18
2020-12-17T17:10
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские производители и экспортеры сельхозпродукции не должны считать потерями продажи на внутреннем рынке по ценам ниже экспортных, им нужно учитывать, сколько государство вкладывает в развитие отечественного сельского хозяйства, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции."Производители и экспортеры считают, что они не должны терять на внутренних ценах - это ерунда, конечно. Они должны понимать, что они ничего не теряют, они же здесь производят. Считают свою упущенную выгоду при том, что они чего-то недоэкспортировали, при этом не считают, сколько государство вложило в развитие сельского хозяйства и сколько продолжает вкладывать в развитие сельского хозяйства, и что они получили от бюджета, для того чтобы выйти на эти показатели", - сказал Путин.Ситуация с ростом цен на базовые продукты питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у Путина на минувшей неделе. Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. В ходе пресс-конференции в четверг он прямо указал, что такой подход совершенно недопустим.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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владимир путин, экономика
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Российские производители и экспортеры сельхозпродукции не должны считать потерями продажи на внутреннем рынке по ценам ниже экспортных, им нужно учитывать, сколько государство вкладывает в развитие отечественного сельского хозяйства, заявил президент РФ Владимир Путин
в ходе большой пресс-конференции.
"Производители и экспортеры считают, что они не должны терять на внутренних ценах - это ерунда, конечно. Они должны понимать, что они ничего не теряют, они же здесь производят. Считают свою упущенную выгоду при том, что они чего-то недоэкспортировали, при этом не считают, сколько государство вложило в развитие сельского хозяйства и сколько продолжает вкладывать в развитие сельского хозяйства, и что они получили от бюджета, для того чтобы выйти на эти показатели", - сказал Путин.
Ситуация с ростом цен на базовые продукты питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у Путина на минувшей неделе. Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. В ходе пресс-конференции в четверг он прямо указал, что такой подход совершенно недопустим.