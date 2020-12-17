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Путин заявил о сложной ситуации в России из-за пандемии
Путин заявил о сложной ситуации в России из-за пандемии
Ситуация в России сложная: рост безработицы и снижение уровня доходов населения из-за пандемии коронавируса - это не пустые слова, заявил президент страны... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:55
2020-12-17T12:55
2020-12-17T14:08
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Ситуация в России сложная: рост безработицы и снижение уровня доходов населения из-за пандемии коронавируса - это не пустые слова, заявил президент страны Владимир Путин.По данным Росстата, безработица в России в октябре осталась на уровне сентября и составила 6,3%, при этом число безработных снизилось на 83 тысячи человек. Снижение общей безработицы в РФ впервые за время пандемии коронавируса было зафиксировано в сентябре. В январе безработица в РФ составила 4,7%, в феврале - 4,6%, в марте - 4,7%, в апреле резко выросла до 5,8%, в мае рост безработицы продолжился и составил 6,1%, в июне - 6,2%, в июле - 6,3%, в августе - 6,4%, в сентябре - 6,3%.Количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале 2020 года, согласно Росстату, составила 19,9 миллиона человек или 13,5% населения. При этом годом ранее доля россиян, проживающих за чертой бедности, составляла 18,6 миллиона человек или 12,7%.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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владимир путин, общество
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Ситуация в России сложная: рост безработицы и снижение уровня доходов населения из-за пандемии коронавируса - это не пустые слова, заявил президент страны Владимир Путин
.
"Ситуация сложная, с самого начала я об этом сказал. И я когда говорил о том, что пандемия связана с закрытием целого ряда производств, с ростом безработицы, со снижением уровня доходов, реально располагаемых доходов населения - это не пустые слова, это не проходная вещь, говорит о том, что мы это видим, понимаем", - сказал Путин во время ежегодной большой пресс-конференции.
По данным Росстата, безработица в России в октябре осталась на уровне сентября и составила 6,3%, при этом число безработных снизилось на 83 тысячи человек. Снижение общей безработицы в РФ впервые за время пандемии коронавируса было зафиксировано в сентябре. В январе безработица в РФ составила 4,7%, в феврале - 4,6%, в марте - 4,7%, в апреле резко выросла до 5,8%, в мае рост безработицы продолжился и составил 6,1%, в июне - 6,2%, в июле - 6,3%, в августе - 6,4%, в сентябре - 6,3%.
Количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале 2020 года, согласно Росстату, составила 19,9 миллиона человек или 13,5% населения. При этом годом ранее доля россиян, проживающих за чертой бедности, составляла 18,6 миллиона человек или 12,7%.