https://ria.ru/20201217/bezrabotitsa-1589665330.html

Путин заявил о сложной ситуации в России из-за пандемии

Путин заявил о сложной ситуации в России из-за пандемии

Ситуация в России сложная: рост безработицы и снижение уровня доходов населения из-за пандемии коронавируса - это не пустые слова, заявил президент страны... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T12:55

2020-12-17T12:55

2020-12-17T14:08

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Ситуация в России сложная: рост безработицы и снижение уровня доходов населения из-за пандемии коронавируса - это не пустые слова, заявил президент страны Владимир Путин.По данным Росстата, безработица в России в октябре осталась на уровне сентября и составила 6,3%, при этом число безработных снизилось на 83 тысячи человек. Снижение общей безработицы в РФ впервые за время пандемии коронавируса было зафиксировано в сентябре. В январе безработица в РФ составила 4,7%, в феврале - 4,6%, в марте - 4,7%, в апреле резко выросла до 5,8%, в мае рост безработицы продолжился и составил 6,1%, в июне - 6,2%, в июле - 6,3%, в августе - 6,4%, в сентябре - 6,3%.Количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале 2020 года, согласно Росстату, составила 19,9 миллиона человек или 13,5% населения. При этом годом ранее доля россиян, проживающих за чертой бедности, составляла 18,6 миллиона человек или 12,7%.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201217/podderzhka-1589684886.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество