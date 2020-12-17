https://ria.ru/20201217/belorussiya-1589703659.html

Путин заявил, что вмешательство извне в ситуацию в Белоруссии налицо

Путин заявил, что вмешательство извне в ситуацию в Белоруссии налицо

Политическая ситуация в Белоруссии должна быть разрешена внутри страны в спокойном режиме, без влияния извне, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T14:47

2020-12-17T14:47

2020-12-17T16:08

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

владимир путин

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585792509_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_943ea5bb20d4840af2bf571da3b962ed.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Политическая ситуация в Белоруссии должна быть разрешена внутри страны в спокойном режиме, без влияния извне, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции."Он инициировал изменения в конституцию, посмотрим, как это будет происходить. Здесь хотелось бы только добиться одного, я уже об этом тоже так или иначе упомянул - без вмешательства извне. То, что мы видим сейчас, к сожалению, это вмешательство имеет место быть. Это информационная, политическая, финансовая поддержка оппозиции из-за границы. Из-за границы ничего хорошего никогда не получается", - добавил глава государства.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201217/putin-1589703483.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, белоруссия, в мире