https://ria.ru/20201217/belorussiya-1589703659.html
Путин заявил, что вмешательство извне в ситуацию в Белоруссии налицо
Путин заявил, что вмешательство извне в ситуацию в Белоруссии налицо
Политическая ситуация в Белоруссии должна быть разрешена внутри страны в спокойном режиме, без влияния извне, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T14:47
2020-12-17T14:47
2020-12-17T16:08
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
владимир путин
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585792509_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_943ea5bb20d4840af2bf571da3b962ed.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Политическая ситуация в Белоруссии должна быть разрешена внутри страны в спокойном режиме, без влияния извне, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции."Он инициировал изменения в конституцию, посмотрим, как это будет происходить. Здесь хотелось бы только добиться одного, я уже об этом тоже так или иначе упомянул - без вмешательства извне. То, что мы видим сейчас, к сожалению, это вмешательство имеет место быть. Это информационная, политическая, финансовая поддержка оппозиции из-за границы. Из-за границы ничего хорошего никогда не получается", - добавил глава государства.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20201217/putin-1589703483.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585792509_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_d12d4a5b4c81626c7299b36712124b89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, белоруссия, в мире