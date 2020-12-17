https://ria.ru/20201217/bayden-1589722948.html

Путин надеется на честное отношение Байдена к "Северному потоку — 2"

Путин надеется на честное отношение Байдена к "Северному потоку — 2"

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что новая администрация США не будет давить на европейских партнеров из-за "Северного потока 2", будет... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T15:50

2020-12-17T15:50

2020-12-17T15:50

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

северный поток — 2

балтийское море

дональд трамп

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что новая администрация США не будет давить на европейских партнеров из-за "Северного потока 2", будет действовать в режиме честной конкуренции.По итогам голосования выборщиков в США в понедельник демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января. Путин во вторник направил телеграмму Байдену, поздравив с победой на выборах президента США и выразив готовность к взаимодействию и контактам."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Спустя примерно год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновилось - силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна".Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201216/gazoprovod-1589512486.html

балтийское море

сша

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северный поток — 2, балтийское море, дональд трамп, джо байден, владимир путин, сша, в мире