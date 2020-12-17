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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/bayden-1589722948.html
Путин надеется на честное отношение Байдена к "Северному потоку — 2"
Путин надеется на честное отношение Байдена к "Северному потоку — 2"
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что новая администрация США не будет давить на европейских партнеров из-за "Северного потока 2", будет... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T15:50
2020-12-17T15:50
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
северный поток — 2
балтийское море
дональд трамп
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что новая администрация США не будет давить на европейских партнеров из-за "Северного потока 2", будет действовать в режиме честной конкуренции.По итогам голосования выборщиков в США в понедельник демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января. Путин во вторник направил телеграмму Байдену, поздравив с победой на выборах президента США и выразив готовность к взаимодействию и контактам."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Спустя примерно год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновилось - силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна".Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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северный поток — 2, балтийское море, дональд трамп, джо байден, владимир путин, сша, в мире

Путин надеется на честное отношение Байдена к "Северному потоку — 2"

15:50 17.12.2020
 
© Фото : @NordStream2/TwitterПогрузка труб для строительства газопровода "Северный поток-2"
Погрузка труб для строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Фото : @NordStream2/Twitter
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что новая администрация США не будет давить на европейских партнеров из-за "Северного потока 2", будет действовать в режиме честной конкуренции.

"Надеюсь, что и новая администрация (США - ред.) отнесется к своим партнерам, к своим союзникам с уважением, не будет настаивать на том, чтобы они пренебрегали своими национальными интересами, и вернется в режим добросовестной конкуренции на мировых рынках. Надеюсь, что этот проект ("Северный поток 2" - ред.) тоже будет реализован", - сказал Путин в ходе большой пресс-конференции.

По итогам голосования выборщиков в США в понедельник демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января. Путин во вторник направил телеграмму Байдену, поздравив с победой на выборах президента США и выразив готовность к взаимодействию и контактам.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Спустя примерно год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновилось - силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна".
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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Чижов оценил отношение США к "Северному потоку — 2"
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020Северный поток — 2Балтийское мореДональд ТрампДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
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