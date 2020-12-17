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Байден вернется к выполнению ядерной сделки, уверен Роухани
Байден вернется к выполнению ядерной сделки, уверен Роухани
Избранный президент США Джо Байден с приходом к власти вернется к выполнению ядерной сделки, санкции удастся снять, считает президент Ирана Хасан Роухани. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T11:07
2020-12-17T11:07
распространение нового коронавируса
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
хасан роухани
дональд трамп
джо байден
тегеран (город)
иран
сша
в мире
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ТЕГЕРАН, 17 дек – РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден с приходом к власти вернется к выполнению ядерной сделки, санкции удастся снять, считает президент Ирана Хасан Роухани.Власти Ирана прежде заявляли, что не испытывают воодушевления по поводу победы Байдена, однако рады уходу Дональда Трампа.Ранее Байден подтвердил намерение вернуть США в формат Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и вести дальнейшие переговоры с Тегераном по этому вопросу, такие соображения он ранее высказал в интервью газете New York Times.Он добавил, что его администрация "при участии союзников и партнеров" намерена "участвовать в переговорах и заключать последующие соглашения" для ужесточения и продления ограничений в отношении ядерной программы Ирана, а также займется "ракетной программой" страны.
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), хасан роухани, дональд трамп, джо байден, тегеран (город), иран, сша, в мире

Байден вернется к выполнению ядерной сделки, уверен Роухани

11:07 17.12.2020
 
© REUTERS / Mike SegarИзбранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах
Избранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© REUTERS / Mike Segar
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ТЕГЕРАН, 17 дек – РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден с приходом к власти вернется к выполнению ядерной сделки, санкции удастся снять, считает президент Ирана Хасан Роухани.
"Не сомневаюсь, что трехлетнее сопротивление Ирана заставит следующее правительство США преклониться перед иранским народом, вернуться к выполнению обязательств, разбив санкции", - сказал Роухани, чье выступление транслировало телевидение.
Избранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
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Власти Ирана прежде заявляли, что не испытывают воодушевления по поводу победы Байдена, однако рады уходу Дональда Трампа.
Ранее Байден подтвердил намерение вернуть США в формат Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и вести дальнейшие переговоры с Тегераном по этому вопросу, такие соображения он ранее высказал в интервью газете New York Times.
Он добавил, что его администрация "при участии союзников и партнеров" намерена "участвовать в переговорах и заключать последующие соглашения" для ужесточения и продления ограничений в отношении ядерной программы Ирана, а также займется "ракетной программой" страны.
 
Распространение нового коронавирусаСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Хасан РоуханиДональд ТрампДжо БайденТегеран (город)ИранСШАВ мире
 
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