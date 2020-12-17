https://ria.ru/20201217/banki-1589650174.html
Путин оценил состояние банковского сектора России
Путин оценил состояние банковского сектора России
Состояние банковского сектора в России весьма удовлетворительное, финансовая система устойчива, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:15
2020-12-17T12:15
2020-12-17T13:01
центральный банк рф (цб рф)
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
владимир путин
общество
экономика
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Состояние банковского сектора в России весьма удовлетворительное, финансовая система устойчива, заявил президент РФ Владимир Путин."Банковский сектор у нас в весьма удовлетворительном состоянии, прибыль банков оценивается примерно в этом году в триллион 300 миллиардов рублей, и это говорит об устойчивости финансовой системы", - сказал Путин во время ежегодной большой пресс-конференции.По данным ЦБ, чистая прибыль сектора за 10 месяцев 2020 года составила 1,3 триллиона рублей.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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центральный банк рф (цб рф), владимир путин, общество, экономика