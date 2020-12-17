https://ria.ru/20201217/banki-1589650174.html

Путин оценил состояние банковского сектора России

Путин оценил состояние банковского сектора России

Состояние банковского сектора в России весьма удовлетворительное, финансовая система устойчива, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T12:15

2020-12-17T12:15

2020-12-17T13:01

центральный банк рф (цб рф)

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

владимир путин

общество

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587399957_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_66f2adfa06a6b714c2de5dcdf4fa7fa5.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Состояние банковского сектора в России весьма удовлетворительное, финансовая система устойчива, заявил президент РФ Владимир Путин."Банковский сектор у нас в весьма удовлетворительном состоянии, прибыль банков оценивается примерно в этом году в триллион 300 миллиардов рублей, и это говорит об устойчивости финансовой системы", - сказал Путин во время ежегодной большой пресс-конференции.По данным ЦБ, чистая прибыль сектора за 10 месяцев 2020 года составила 1,3 триллиона рублей.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201216/kurs-1589434094.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральный банк рф (цб рф), владимир путин, общество, экономика