https://ria.ru/20201217/arkheologiya-1589532655.html

Более 27 тысяч артефактов конфисковали у француза в Бельгии

Более 27 тысяч артефактов конфисковали у француза в Бельгии

Французские власти в сотрудничестве с бельгийскими коллегами конфисковали у мужчины в Бельгии более 27 тысяч археологических объектов, сообщает министерство... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T07:27

2020-12-17T07:27

2020-12-17T07:27

культура

новости культуры

брюно ле мэр

археология

франция

бельгия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589529554_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e1abc9b846ac512e2c74aad9ca729bb8.jpg

ПАРИЖ, 17 дек – РИА Новости. Французские власти в сотрудничестве с бельгийскими коллегами конфисковали у мужчины в Бельгии более 27 тысяч археологических объектов, сообщает министерство культуры Франции."В результате расследования, проведенного в сотрудничестве с бельгийскими властями, децентрализованными службами министерства культуры и таможни было изъято 27,4 тысячи объектов, классифицируемых как культурные ценности", - говорится в коммюнике министерства.Отмечается, что это конфискация краденных археологических объектов является одной из самых значимых во Франции.В сентябре 2019 года француз, проживающий в Бельгии, заявил об обнаружении на своем земельном участке 14 154 монет Римского периода. Бельгийские службы усомнились в достоверности информации и поделились своими подозрениями с региональным управлением по делам культуры (DRAC) региона Гранд-Эст на востоке Франции. Оно в свою в свою очередь обратилось в Национальное управление разведки и таможенных расследований Франции (DNRED), которое отвечает за борьбу с незаконным оборотом культурных ценностей.Во время обысков в доме француза было обнаружено большое число археологических ценностей. Среди изъятых предметов - браслеты и ожерелья, датируемые бронзовым и железным веками, римский додекаэдр, известных копий которого насчитывается всего 100, римские фибулы (застежка для одежды), пряжки для ремней периода Меровингов и эпохи Возрождения, элементы статуй, римские и галльские монеты, украденные из производственных мастерских.Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что нарушителю грозит тюремное заключение и сотни тысяч евро штрафа."Это ясный сигнал тем, кто ради выгоды и эгоистических побуждений лишает нас нашего общего наследия и стирает целые части нашей истории", - отметил он.

https://ria.ru/20201209/klad-1588441159.html

франция

бельгия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, брюно ле мэр, археология, франция, бельгия