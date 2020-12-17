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Более 27 тысяч артефактов конфисковали у француза в Бельгии
Более 27 тысяч артефактов конфисковали у француза в Бельгии
Французские власти в сотрудничестве с бельгийскими коллегами конфисковали у мужчины в Бельгии более 27 тысяч археологических объектов, сообщает министерство... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T07:27
2020-12-17T07:27
2020-12-17T07:27
культура
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брюно ле мэр
археология
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ПАРИЖ, 17 дек – РИА Новости. Французские власти в сотрудничестве с бельгийскими коллегами конфисковали у мужчины в Бельгии более 27 тысяч археологических объектов, сообщает министерство культуры Франции."В результате расследования, проведенного в сотрудничестве с бельгийскими властями, децентрализованными службами министерства культуры и таможни было изъято 27,4 тысячи объектов, классифицируемых как культурные ценности", - говорится в коммюнике министерства.Отмечается, что это конфискация краденных археологических объектов является одной из самых значимых во Франции.В сентябре 2019 года француз, проживающий в Бельгии, заявил об обнаружении на своем земельном участке 14 154 монет Римского периода. Бельгийские службы усомнились в достоверности информации и поделились своими подозрениями с региональным управлением по делам культуры (DRAC) региона Гранд-Эст на востоке Франции. Оно в свою в свою очередь обратилось в Национальное управление разведки и таможенных расследований Франции (DNRED), которое отвечает за борьбу с незаконным оборотом культурных ценностей.Во время обысков в доме француза было обнаружено большое число археологических ценностей. Среди изъятых предметов - браслеты и ожерелья, датируемые бронзовым и железным веками, римский додекаэдр, известных копий которого насчитывается всего 100, римские фибулы (застежка для одежды), пряжки для ремней периода Меровингов и эпохи Возрождения, элементы статуй, римские и галльские монеты, украденные из производственных мастерских.Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что нарушителю грозит тюремное заключение и сотни тысяч евро штрафа."Это ясный сигнал тем, кто ради выгоды и эгоистических побуждений лишает нас нашего общего наследия и стирает целые части нашей истории", - отметил он.
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новости культуры, брюно ле мэр, археология, франция, бельгия
ПАРИЖ, 17 дек – РИА Новости. Французские власти в сотрудничестве с бельгийскими коллегами конфисковали у мужчины в Бельгии более 27 тысяч археологических объектов, сообщает министерство культуры Франции.
"В результате расследования, проведенного в сотрудничестве с бельгийскими властями, децентрализованными службами министерства культуры и таможни было изъято 27,4 тысячи объектов, классифицируемых как культурные ценности", - говорится в коммюнике министерства.
Отмечается, что это конфискация краденных археологических объектов является одной из самых значимых во Франции.
В сентябре 2019 года француз, проживающий в Бельгии, заявил об обнаружении на своем земельном участке 14 154 монет Римского периода. Бельгийские службы усомнились в достоверности информации и поделились своими подозрениями с региональным управлением по делам культуры (DRAC) региона Гранд-Эст на востоке Франции. Оно в свою в свою очередь обратилось в Национальное управление разведки и таможенных расследований Франции (DNRED), которое отвечает за борьбу с незаконным оборотом культурных ценностей.
Во время обысков в доме француза было обнаружено большое число археологических ценностей. Среди изъятых предметов - браслеты и ожерелья, датируемые бронзовым и железным веками, римский додекаэдр, известных копий которого насчитывается всего 100, римские фибулы (застежка для одежды), пряжки для ремней периода Меровингов и эпохи Возрождения, элементы статуй, римские и галльские монеты, украденные из производственных мастерских.
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что нарушителю грозит тюремное заключение и сотни тысяч евро штрафа.
"Это ясный сигнал тем, кто ради выгоды и эгоистических побуждений лишает нас нашего общего наследия и стирает целые части нашей истории", - отметил он.