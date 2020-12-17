https://ria.ru/20201217/arest-1589621821.html

В Белоруссии продлили домашний арест юристу штаба Бабарико

В Белоруссии продлили домашний арест юристу штаба Бабарико

Генеральная прокуратура Белоруссии продлила до 16 февраля 2021 года срок содержания под домашним арестом Ильи Салея - юриста штаба экс-претендента на пост... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T10:09

2020-12-17T10:09

2020-12-17T10:10

протесты в белоруссии

виктор бабарико

александр лукашенко

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_25bf9a95d64ea587d5bbeec0fab4bad7.jpg

МИНСК, 17 дек - РИА Новости. Генеральная прокуратура Белоруссии продлила до 16 февраля 2021 года срок содержания под домашним арестом Ильи Салея - юриста штаба экс-претендента на пост президента страны Виктора Бабарико, сообщила пресс-служба штаба."Илья Салей остаётся под домашним арестом ещё на два месяца. Генеральная прокуратура продлила срок содержания юриста штаба Бабарико под домашним арестом до 16 февраля 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале штаба.Отмечается, что Салею запрещено покидать квартиру в течение всего времени суток, общаться со всеми, кроме адвокатов. Он не может пользоваться интернетом, звонить и отправлять бумажные письма.В октябре Салею, ранее арестованному в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти в стране, была изменена мера пресечения, он находится дома. Десятого октября президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в СИЗО КГБ встречу с представителями оппозиции, которые были задержаны во время и после избирательной кампании и с тех пор содержатся под стражей в различных следственных изоляторах, обсудил с ними вопросы конституции. Одним из участников встречи был Салей.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

https://ria.ru/20201030/babariko-1582365569.html

https://ria.ru/20201014/lukashenko-1579846943.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор бабарико, александр лукашенко, белоруссия, в мире