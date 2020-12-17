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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201217/arest-1589621821.html
В Белоруссии продлили домашний арест юристу штаба Бабарико
В Белоруссии продлили домашний арест юристу штаба Бабарико
Генеральная прокуратура Белоруссии продлила до 16 февраля 2021 года срок содержания под домашним арестом Ильи Салея - юриста штаба экс-претендента на пост... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T10:09
2020-12-17T10:10
протесты в белоруссии
виктор бабарико
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 17 дек - РИА Новости. Генеральная прокуратура Белоруссии продлила до 16 февраля 2021 года срок содержания под домашним арестом Ильи Салея - юриста штаба экс-претендента на пост президента страны Виктора Бабарико, сообщила пресс-служба штаба."Илья Салей остаётся под домашним арестом ещё на два месяца. Генеральная прокуратура продлила срок содержания юриста штаба Бабарико под домашним арестом до 16 февраля 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале штаба.Отмечается, что Салею запрещено покидать квартиру в течение всего времени суток, общаться со всеми, кроме адвокатов. Он не может пользоваться интернетом, звонить и отправлять бумажные письма.В октябре Салею, ранее арестованному в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти в стране, была изменена мера пресечения, он находится дома. Десятого октября президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в СИЗО КГБ встречу с представителями оппозиции, которые были задержаны во время и после избирательной кампании и с тех пор содержатся под стражей в различных следственных изоляторах, обсудил с ними вопросы конституции. Одним из участников встречи был Салей.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
https://ria.ru/20201030/babariko-1582365569.html
https://ria.ru/20201014/lukashenko-1579846943.html
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виктор бабарико, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Белоруссии продлили домашний арест юристу штаба Бабарико

10:09 17.12.2020 (обновлено: 10:10 17.12.2020)
 
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МИНСК, 17 дек - РИА Новости. Генеральная прокуратура Белоруссии продлила до 16 февраля 2021 года срок содержания под домашним арестом Ильи Салея - юриста штаба экс-претендента на пост президента страны Виктора Бабарико, сообщила пресс-служба штаба.
"Илья Салей остаётся под домашним арестом ещё на два месяца. Генеральная прокуратура продлила срок содержания юриста штаба Бабарико под домашним арестом до 16 февраля 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале штаба.
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В Белоруссии продлили арест Бабарико
Отмечается, что Салею запрещено покидать квартиру в течение всего времени суток, общаться со всеми, кроме адвокатов. Он не может пользоваться интернетом, звонить и отправлять бумажные письма.
В октябре Салею, ранее арестованному в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти в стране, была изменена мера пресечения, он находится дома. Десятого октября президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в СИЗО КГБ встречу с представителями оппозиции, которые были задержаны во время и после избирательной кампании и с тех пор содержатся под стражей в различных следственных изоляторах, обсудил с ними вопросы конституции. Одним из участников встречи был Салей.
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Соратник Бабарико раскрыл подробности встречи Лукашенко с оппозицией
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
 
Протесты в БелоруссииВиктор БабарикоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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