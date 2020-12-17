https://ria.ru/20201217/animatsiya-1589743263.html
Путин оценил влияние отечественных мультфильмов на воспитание детей
Путин оценил влияние отечественных мультфильмов на воспитание детей
Отечественные мультфильмы влияют на воспитание детей, поэтому в них должно быть больше положительных вещей, различные "стрелялки", которые привлекают внимание... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T16:45
2020-12-17T16:45
2020-12-17T16:46
новости культуры
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
союзмультфильм
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Отечественные мультфильмы влияют на воспитание детей, поэтому в них должно быть больше положительных вещей, различные "стрелялки", которые привлекают внимание детской аудитории, могут нанести урон, считает президент РФ Владимир Путин.Президент отметил, что обсуждал с коллегами проблемные вопросы анимационной индустрии, в частности киностудии "Союзмультфильм". По его словам, "там много нерешенных проблем", которыми нужно заниматься более основательно."На ней воспитывается целое поколение наших детей, они должны воспитываться на вещах, которые воспринимаются малышами, основанные на сострадании, на любви к родине, ближнему, природе. Эти стрелялки бесконечные сумасшедшие, они, конечно, привлекают внимание малышей, но, мне кажется, иногда могут даже урон им какой-то нанести. Здесь нужно быть очень аккуратными", - сказал Путин в ходе пресс-конференции в четверг.Он подчеркнул, что положительный контент заслуживает большей поддержки со стороны государства. "Это не может быть никаким заказом со стороны государства. Со стороны государства нужна только поддержка. Тот случай, когда нужно поменьше заказывать, командовать и побольше поддержать", - заключил Путин.
https://ria.ru/20201217/animatsiya-1589726453.html
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новости культуры, союзмультфильм, владимир путин, общество
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Отечественные мультфильмы влияют на воспитание детей, поэтому в них должно быть больше положительных вещей, различные "стрелялки", которые привлекают внимание детской аудитории, могут нанести урон, считает президент РФ Владимир Путин
.
Президент отметил, что обсуждал с коллегами проблемные вопросы анимационной индустрии, в частности киностудии "Союзмультфильм
". По его словам, "там много нерешенных проблем", которыми нужно заниматься более основательно.
"На ней воспитывается целое поколение наших детей, они должны воспитываться на вещах, которые воспринимаются малышами, основанные на сострадании, на любви к родине, ближнему, природе. Эти стрелялки бесконечные сумасшедшие, они, конечно, привлекают внимание малышей, но, мне кажется, иногда могут даже урон им какой-то нанести. Здесь нужно быть очень аккуратными", - сказал Путин в ходе пресс-конференции в четверг.
Он подчеркнул, что положительный контент заслуживает большей поддержки со стороны государства. "Это не может быть никаким заказом со стороны государства. Со стороны государства нужна только поддержка. Тот случай, когда нужно поменьше заказывать, командовать и побольше поддержать", - заключил Путин.