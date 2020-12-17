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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201217/analitik-1589753102.html
Аналитик объяснил, почему Путин прав насчет влияние на Белоруссию извне
Аналитик объяснил, почему Путин прав насчет влияние на Белоруссию извне
Белорусский политический аналитик Александр Шпаковский представил аргументы в пользу замечания российского президента Владимира Путина о зарубежной поддержке... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T17:16
2020-12-17T17:43
протесты в белоруссии
александр лукашенко
владимир путин
чехия
белоруссия
сша
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МИНСК, 17 дек – РИА Новости. Белорусский политический аналитик Александр Шпаковский представил аргументы в пользу замечания российского президента Владимира Путина о зарубежной поддержке протестного движения в Белоруссии и высказал предположение, какие цели преследуют те, кто управляет "марионеточными" представителями оппозиции в республике.Заявление президента России Владимира Путина, касающееся поддержки оппозиции Белоруссии из-за границы, абсолютно справедливо, считает белорусский политический аналитик Александр Шпаковский.Ранее в четверг Путин заявил на пресс-конференции, что белорусскую оппозицию поддерживают зарубежные силы, но из этого никогда ничего хорошего не получается. Также российский лидер отметил, что народу Белоруссии надо дать возможность самостоятельно разобраться со своими вопросами, решить их в спокойном режиме.Он пояснил, что речь идет о призывах к санкциям, к "политической обструкции" нынешнего белорусского руководства, то есть к принятию зарубежными субъектами мер, направленных на нанесение ущерба Белоруссии, причем не только власти, но и рядовым гражданам, которые пострадают от экономических санкций в первую очередь. "Поэтому Путин, на мой взгляд, совершенно верно характеризует ситуацию как внешнее вмешательство", - сказал эксперт.По мнению аналитика, политики, которые являются инструментом внешнего вмешательства, несамостоятельны, это "марионеточные фигуры". "И, естественно, что для Владимира Путина - человека, имеющего не только огромный опыт госуправления, но и серьезную международную подготовку... - совершенно очевидно, что иностранные государства не могут преследовать цели развития той или иной страны", - сказал собеседник агентства.Шпаковский пояснил, что, в первую очередь, любое государство преследует задачи, связанные со своими собственными национальными интересами, поэтому, когда Запад "финансирует, направляет и руководит теми или иными белорусскими политиками", эти действия направлены не на улучшение ситуации в Белоруссии, а на достижение иных задач в области международных отношений и в экономике.Он также считает важным заявление президента РФ относительно того, что вопросы дальнейшего развития страны должен решать только белорусский народ. "В данном случае это мнение полностью соответствует интересам Минска о том, что никто не вправе вмешиваться во внутриполитическую повестку Беларуси и она сама разберется с возникшими в обществе противоречиями", - добавил Шпаковский.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и об их перемещении с улиц во дворы жилых домов. Между тем западные страны, в частности, государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, назвав ответственными за насилие над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов президента. При этом ЕС завершает подготовку очередного пакета санкций по Белоруссии.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину. Посольства Польши и Литвы по требованию Минска были вынуждены сократить штаты своих посольств в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20201214/protest-1589230478.html
https://ria.ru/20201215/lukashenko-1589408720.html
https://ria.ru/20201217/sanktsii-1589652235.html
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александр лукашенко, владимир путин, чехия, белоруссия, сша

Аналитик объяснил, почему Путин прав насчет влияние на Белоруссию извне

17:16 17.12.2020 (обновлено: 17:43 17.12.2020)
 
© AP PhotoУчастники несанкционированной акции протеста в Минске
Участники несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© AP Photo
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МИНСК, 17 дек – РИА Новости. Белорусский политический аналитик Александр Шпаковский представил аргументы в пользу замечания российского президента Владимира Путина о зарубежной поддержке протестного движения в Белоруссии и высказал предположение, какие цели преследуют те, кто управляет "марионеточными" представителями оппозиции в республике.
Заявление президента России Владимира Путина, касающееся поддержки оппозиции Белоруссии из-за границы, абсолютно справедливо, считает белорусский политический аналитик Александр Шпаковский.
Сотрудники правоохранительных органов во время задержания людей, подозреваемых в участии в акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
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Ранее в четверг Путин заявил на пресс-конференции, что белорусскую оппозицию поддерживают зарубежные силы, но из этого никогда ничего хорошего не получается. Также российский лидер отметил, что народу Белоруссии надо дать возможность самостоятельно разобраться со своими вопросами, решить их в спокойном режиме.
Он пояснил, что речь идет о призывах к санкциям, к "политической обструкции" нынешнего белорусского руководства, то есть к принятию зарубежными субъектами мер, направленных на нанесение ущерба Белоруссии, причем не только власти, но и рядовым гражданам, которые пострадают от экономических санкций в первую очередь. "Поэтому Путин, на мой взгляд, совершенно верно характеризует ситуацию как внешнее вмешательство", - сказал эксперт.
"Оценка Путина представляется мне абсолютно справедливой и соответствующей той реальности, которая сложилась в Беларуси. Прошедшая президентская кампания в Беларуси характеризовалась грубым вмешательством внешних сил. Ряд лиц, которые выступали в качестве кандидатов в президенты, не только пользовались финансовой, политической и информационной поддержкой иностранных государств, но даже сейчас находятся на их территории. Из них пытаются искусственным путем создать видимость неких легитимных представителей Беларуси. По непонятным причинам эти оппозиционные деятели встречаются с лидерами иностранных государств, выступают в законодательных органах ЕС…, призывают к нанесению экономического и политического вреда нашей стране", - сказал Шпаковский РИА Новости в четверг.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
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По мнению аналитика, политики, которые являются инструментом внешнего вмешательства, несамостоятельны, это "марионеточные фигуры". "И, естественно, что для Владимира Путина - человека, имеющего не только огромный опыт госуправления, но и серьезную международную подготовку... - совершенно очевидно, что иностранные государства не могут преследовать цели развития той или иной страны", - сказал собеседник агентства.
Шпаковский пояснил, что, в первую очередь, любое государство преследует задачи, связанные со своими собственными национальными интересами, поэтому, когда Запад "финансирует, направляет и руководит теми или иными белорусскими политиками", эти действия направлены не на улучшение ситуации в Белоруссии, а на достижение иных задач в области международных отношений и в экономике.
"Поскольку со сменой режима (в Белоруссии – ред.) дело не заладилось, сейчас пытаются путем санкционного давления нанести какой-либо экономический вред. Россия сама уже многие годы сталкивается с иностранным вмешательством в политику, с санкциями со стороны западных стран, поэтому Путин говорит о белорусской ситуации с понимаем дела", - уверен эксперт.
Он также считает важным заявление президента РФ относительно того, что вопросы дальнейшего развития страны должен решать только белорусский народ. "В данном случае это мнение полностью соответствует интересам Минска о том, что никто не вправе вмешиваться во внутриполитическую повестку Беларуси и она сама разберется с возникшими в обществе противоречиями", - добавил Шпаковский.
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После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и об их перемещении с улиц во дворы жилых домов. Между тем западные страны, в частности, государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, назвав ответственными за насилие над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов президента. При этом ЕС завершает подготовку очередного пакета санкций по Белоруссии.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину. Посольства Польши и Литвы по требованию Минска были вынуждены сократить штаты своих посольств в Белоруссии.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинЧехияБелоруссияСША
 
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