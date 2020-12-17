https://ria.ru/20201217/afganistan-1589758622.html

Песков оценил влияние победы Байдена на афганское урегулирование

Песков оценил влияние победы Байдена на афганское урегулирование

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не знает, в какой степени победа Джо Байдена на выборах в США может способствовать нормализации... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T17:33

2020-12-17T17:33

2020-12-17T17:33

джо байден

дмитрий песков

афганистан

сша

в мире

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не знает, в какой степени победа Джо Байдена на выборах в США может способствовать нормализации двусторонних отношений и урегулированию афганского конфликта."Мы пока не знаем, насколько победа Байдена будет способствовать нормализации российско-американских отношений. Мы знаем, что прикладываются разными странами усилия к межафганскому примирению. Но возможны ли здесь какие-то совместные действия России и США, пока сказать трудно. Пока наши отношения далеки от того, чтобы действовать совместно в каких-то областях", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, как может повлиять победа Байдена на работу РФ и США по афганскому урегулированию.

https://ria.ru/20201212/kandagar-1588881750.html

афганистан

сша

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джо байден, дмитрий песков, афганистан, сша, в мире