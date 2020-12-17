https://ria.ru/20201217/-eko-tropa-1589693001.html

Вторая экологическая тропа появится в Липецкой области

Вторая экологическая тропа появится в Липецкой области

Вторая экологическая тропа, которая свяжет два липецких села с богатой историей, появится в Липецкой области - маршрут пройдет по территории Елецкого и... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T14:17

2020-12-17T14:17

2020-12-17T14:17

липецкая область

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155443/10/1554431066_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_195bc2782e97bb2055ea9cb441868853.jpg

ЛИПЕЦК, 17 дек – РИА Новости. Вторая экологическая тропа, которая свяжет два липецких села с богатой историей, появится в Липецкой области - маршрут пройдет по территории Елецкого и Задонского районов, через села Голиково, Талицу и Трубицыно, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Первая эко-тропа была открыта в регионе в 2018 году. Пятнадцатикилометровая экологическая тропа тогда появилась в регионе благодаря разработанной концепции педагогов "зелёное ожерелье" в рамках областной акции "Экология глазами детей".По словам Артамонова, средства на организацию еще одного экологического маршрута были выделены фондом президентских грантов. Инициаторами проекта стали усадьба "Скорняково-Архангельское" и археологический парк "Аргамач" при поддержке НКО "Центр сохранения культурного наследия Черноземья".Артамонов отметил, что тропа длиною в 25 километров пройдет по живописным местам, по берегам Дона, рядом с местом, где в него впадает Быстрая Сосна. Маршрут будет удобен как для пешеходных, так и для велосипедных прогулок. Проект предусматривает обустройство самой тропы и установку указателей и стендов в шести ключевых точках, где можно будет отдохнуть и ознакомиться с описанием достопримечательностей, которые встретятся на маршруте.

https://ria.ru/20201217/fap-1589634422.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов