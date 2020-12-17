https://ria.ru/20201217/-eko-tropa-1589693001.html
Вторая экологическая тропа появится в Липецкой области
Вторая экологическая тропа появится в Липецкой области
Вторая экологическая тропа, которая свяжет два липецких села с богатой историей, появится в Липецкой области - маршрут пройдет по территории Елецкого и... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T14:17
2020-12-17T14:17
2020-12-17T14:17
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 17 дек – РИА Новости. Вторая экологическая тропа, которая свяжет два липецких села с богатой историей, появится в Липецкой области - маршрут пройдет по территории Елецкого и Задонского районов, через села Голиково, Талицу и Трубицыно, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Первая эко-тропа была открыта в регионе в 2018 году. Пятнадцатикилометровая экологическая тропа тогда появилась в регионе благодаря разработанной концепции педагогов "зелёное ожерелье" в рамках областной акции "Экология глазами детей".По словам Артамонова, средства на организацию еще одного экологического маршрута были выделены фондом президентских грантов. Инициаторами проекта стали усадьба "Скорняково-Архангельское" и археологический парк "Аргамач" при поддержке НКО "Центр сохранения культурного наследия Черноземья".Артамонов отметил, что тропа длиною в 25 километров пройдет по живописным местам, по берегам Дона, рядом с местом, где в него впадает Быстрая Сосна. Маршрут будет удобен как для пешеходных, так и для велосипедных прогулок. Проект предусматривает обустройство самой тропы и установку указателей и стендов в шести ключевых точках, где можно будет отдохнуть и ознакомиться с описанием достопримечательностей, которые встретятся на маршруте.
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игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 17 дек – РИА Новости
. Вторая экологическая тропа, которая свяжет два липецких села с богатой историей, появится в Липецкой области - маршрут пройдет по территории Елецкого и Задонского районов, через села Голиково, Талицу и Трубицыно, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
Первая эко-тропа была открыта в регионе в 2018 году. Пятнадцатикилометровая экологическая тропа тогда появилась в регионе благодаря разработанной концепции педагогов "зелёное ожерелье" в рамках областной акции "Экология глазами детей".
По словам Артамонова, средства на организацию еще одного экологического маршрута были выделены фондом президентских грантов. Инициаторами проекта стали усадьба "Скорняково-Архангельское" и археологический парк "Аргамач" при поддержке НКО "Центр сохранения культурного наследия Черноземья".
Артамонов отметил, что тропа длиною в 25 километров пройдет по живописным местам, по берегам Дона, рядом с местом, где в него впадает Быстрая Сосна. Маршрут будет удобен как для пешеходных, так и для велосипедных прогулок. Проект предусматривает обустройство самой тропы и установку указателей и стендов в шести ключевых точках, где можно будет отдохнуть и ознакомиться с описанием достопримечательностей, которые встретятся на маршруте.
"На территории Липецкой области есть уникальные природные и исторические достопримечательности, с которыми будет интересно познакомиться каждому", – сказал Артамонов.