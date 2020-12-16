https://ria.ru/20201216/zinovevskiy-klub-1589498312.html

Итоговая онлайн-конференция Зиновьевского клуба

Итоговая онлайн-конференция Зиновьевского клуба

18 декабря в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет итоговая онлайн-конференция Зиновьевского клуба.

2020-12-16T14:23

2020-12-16T14:23

2020-12-16T14:23

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Задать вопросУчастники:- сопредседатель Зиновьевского клуба, почетный президент Международного общества "Россия — Германия" Ольга ЗИНОВЬЕВА;- генеральный директор Института ЕАЭС, директор МНОЦ им. А.А. Зиновьева (философский факультет, МГУ им. М.В. Ломоносова) Владимир ЛЕПЕХИН;- президент Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры Сергей БАБУРИН;- член Комитета по международным делам Государственной Думы РФ Сергей ЖЕЛЕЗНЯК;- и.о. декана философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей КОЗЫРЕВ;- председатель Московского философского общества Виталий БЕЛЬСКИЙ;- глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей БУНИЧ;- личный биограф А.А. Зиновьева, заведующий Музеем Ф.М. Достоевского Павел ФОКИН;- аспирантка А.А. Зиновьева, логик Анастасия ФЕДИНА;- генеральный директор Московской школы конфликтологии, доцент НИУ ВШЭ Любовь ЦОЙ. Участники подведут итоги деятельности Зиновьевского клуба в 2020 году и расскажут о новых культурных и образовательных проектах на 2021 год.Зиновьевский клуб МИА "Россия сегодня" — экспертная площадка, учрежденная МИА "Россия сегодня" совместно с Биографическим институтом Александра Зиновьева. Сопредседатели Зиновьевского клуба: Дмитрий КИСЕЛЁВ (генеральный директор МИА "Россия сегодня") и Ольга ЗИНОВЬЕВА (директор Биографического института Александра Зиновьева и почётный президент Международного общества "Россия – Германия").Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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