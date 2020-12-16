Итоговая онлайн-конференция Зиновьевского клуба
18 декабря в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет итоговая онлайн-конференция Зиновьевского клуба.
Участники:
- сопредседатель Зиновьевского клуба, почетный президент Международного общества "Россия — Германия" Ольга ЗИНОВЬЕВА;
- генеральный директор Института ЕАЭС, директор МНОЦ им. А.А. Зиновьева (философский факультет, МГУ им. М.В. Ломоносова) Владимир ЛЕПЕХИН;
- президент Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры Сергей БАБУРИН;
- член Комитета по международным делам Государственной Думы РФ Сергей ЖЕЛЕЗНЯК;
- и.о. декана философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей КОЗЫРЕВ;
- председатель Московского философского общества Виталий БЕЛЬСКИЙ;
- глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей БУНИЧ;
- личный биограф А.А. Зиновьева, заведующий Музеем Ф.М. Достоевского Павел ФОКИН;
- аспирантка А.А. Зиновьева, логик Анастасия ФЕДИНА;
- генеральный директор Московской школы конфликтологии, доцент НИУ ВШЭ Любовь ЦОЙ.
Участники подведут итоги деятельности Зиновьевского клуба в 2020 году и расскажут о новых культурных и образовательных проектах на 2021 год.
Зиновьевский клуб МИА "Россия сегодня" — экспертная площадка, учрежденная МИА "Россия сегодня" совместно с Биографическим институтом Александра Зиновьева. Сопредседатели Зиновьевского клуба: Дмитрий КИСЕЛЁВ (генеральный директор МИА "Россия сегодня") и Ольга ЗИНОВЬЕВА (директор Биографического института Александра Зиновьева и почётный президент Международного общества "Россия – Германия").
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
- сопредседатель Зиновьевского клуба, почетный президент Международного общества "Россия — Германия" Ольга ЗИНОВЬЕВА;
- генеральный директор Института ЕАЭС, директор МНОЦ им. А.А. Зиновьева (философский факультет, МГУ им. М.В. Ломоносова) Владимир ЛЕПЕХИН;
- президент Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры Сергей БАБУРИН;
- член Комитета по международным делам Государственной Думы РФ Сергей ЖЕЛЕЗНЯК;
- и.о. декана философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей КОЗЫРЕВ;
- председатель Московского философского общества Виталий БЕЛЬСКИЙ;
- глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей БУНИЧ;
- личный биограф А.А. Зиновьева, заведующий Музеем Ф.М. Достоевского Павел ФОКИН;
- аспирантка А.А. Зиновьева, логик Анастасия ФЕДИНА;
- генеральный директор Московской школы конфликтологии, доцент НИУ ВШЭ Любовь ЦОЙ.
Участники подведут итоги деятельности Зиновьевского клуба в 2020 году и расскажут о новых культурных и образовательных проектах на 2021 год.
Зиновьевский клуб МИА "Россия сегодня" — экспертная площадка, учрежденная МИА "Россия сегодня" совместно с Биографическим институтом Александра Зиновьева. Сопредседатели Зиновьевского клуба: Дмитрий КИСЕЛЁВ (генеральный директор МИА "Россия сегодня") и Ольга ЗИНОВЬЕВА (директор Биографического института Александра Зиновьева и почётный президент Международного общества "Россия – Германия").
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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