Захарова обвинила Украину в насилии против представителей СМИ
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Представители СМИ на Украине продолжают подвергаться физическому насилию, ситуация с безопасностью журналистов в этой стране вызывает обоснованную и серьезную обеспокоенность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Обоснованную и серьезную обеспокоенность продолжает вызывать ситуация с безопасностью журналистов на Украине. Россия неоднократно обращала внимание международного сообщества на опасные тенденции, которые выливаются как в неприкрытую цензуру, так и в грубейшее нарушение прав журналистов вплоть до их физической ликвидации", - сказала Захарова.
По ее словам, до сих пор отсутствует какой-либо прогресс в следствии по убийствам журналистов Андрея Стенина (фотокорреспондент МИА "Россия сегодня"), Анатолия Кляна (оператор Первого канала), Антона Волошина и Игоря Корнелюка (звукооператор и корреспондент телеканала "Россия"), Олеся Бузины (украинский журналист, писатель и телеведущий), Павла Шеремета (сотрудник интернет-издания "Украинская правда" и "Радио Вести").
"Представители СМИ на Украине продолжают подвергаться физическому насилию, это происходит с фактической подачи официального Киева, который давно встал на путь репрессий по отношению к СМИ", - подчеркнула Захарова.