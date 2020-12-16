https://ria.ru/20201216/zhurnalisty-1589535370.html

Захарова обвинила Украину в насилии против представителей СМИ

Захарова обвинила Украину в насилии против представителей СМИ

Представители СМИ на Украине продолжают подвергаться физическому насилию, ситуация с безопасностью журналистов в этой стране вызывает обоснованную и серьезную... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T16:41

2020-12-16T16:41

2020-12-16T16:41

мария захарова

анатолий клян

антон волошин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

павел шеремет

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Представители СМИ на Украине продолжают подвергаться физическому насилию, ситуация с безопасностью журналистов в этой стране вызывает обоснованную и серьезную обеспокоенность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, до сих пор отсутствует какой-либо прогресс в следствии по убийствам журналистов Андрея Стенина (фотокорреспондент МИА "Россия сегодня"), Анатолия Кляна (оператор Первого канала), Антона Волошина и Игоря Корнелюка (звукооператор и корреспондент телеканала "Россия"), Олеся Бузины (украинский журналист, писатель и телеведущий), Павла Шеремета (сотрудник интернет-издания "Украинская правда" и "Радио Вести")."Представители СМИ на Украине продолжают подвергаться физическому насилию, это происходит с фактической подачи официального Киева, который давно встал на путь репрессий по отношению к СМИ", - подчеркнула Захарова.

https://ria.ru/20200720/1574583848.html

киев

украина

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мария захарова, анатолий клян, антон волошин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), павел шеремет, киев, украина, в мире