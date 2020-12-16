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Захарова обвинила Украину в насилии против представителей СМИ
Захарова обвинила Украину в насилии против представителей СМИ
Представители СМИ на Украине продолжают подвергаться физическому насилию, ситуация с безопасностью журналистов в этой стране вызывает обоснованную и серьезную... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T16:41
2020-12-16T16:41
мария захарова
анатолий клян
антон волошин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
павел шеремет
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Представители СМИ на Украине продолжают подвергаться физическому насилию, ситуация с безопасностью журналистов в этой стране вызывает обоснованную и серьезную обеспокоенность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, до сих пор отсутствует какой-либо прогресс в следствии по убийствам журналистов Андрея Стенина (фотокорреспондент МИА "Россия сегодня"), Анатолия Кляна (оператор Первого канала), Антона Волошина и Игоря Корнелюка (звукооператор и корреспондент телеканала "Россия"),&nbsp; Олеся Бузины (украинский журналист, писатель и телеведущий), Павла Шеремета (сотрудник интернет-издания "Украинская правда" и "Радио Вести")."Представители СМИ на Украине продолжают подвергаться физическому насилию, это происходит с фактической подачи официального Киева, который давно встал на путь репрессий по отношению к СМИ", - подчеркнула Захарова.
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мария захарова, анатолий клян, антон волошин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), павел шеремет, киев, украина, в мире

Захарова обвинила Украину в насилии против представителей СМИ

16:41 16.12.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Представители СМИ на Украине продолжают подвергаться физическому насилию, ситуация с безопасностью журналистов в этой стране вызывает обоснованную и серьезную обеспокоенность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Обоснованную и серьезную обеспокоенность продолжает вызывать ситуация с безопасностью журналистов на Украине. Россия неоднократно обращала внимание международного сообщества на опасные тенденции, которые выливаются как в неприкрытую цензуру, так и в грубейшее нарушение прав журналистов вплоть до их физической ликвидации", - сказала Захарова.

По ее словам, до сих пор отсутствует какой-либо прогресс в следствии по убийствам журналистов Андрея Стенина (фотокорреспондент МИА "Россия сегодня"), Анатолия Кляна (оператор Первого канала), Антона Волошина и Игоря Корнелюка (звукооператор и корреспондент телеканала "Россия"),  Олеся Бузины (украинский журналист, писатель и телеведущий), Павла Шеремета (сотрудник интернет-издания "Украинская правда" и "Радио Вести").
"Представители СМИ на Украине продолжают подвергаться физическому насилию, это происходит с фактической подачи официального Киева, который давно встал на путь репрессий по отношению к СМИ", - подчеркнула Захарова.
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