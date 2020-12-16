https://ria.ru/20201216/zemletryasenie-1589417927.html
На Филиппинах зафиксировали сильное землетрясение
На Филиппинах зафиксировали сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T03:06
2020-12-16T03:06
2020-12-16T03:06
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землетрясение
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 23.21 по времени UTC (02.21 мск). Эпицентр располагался в 22 километрах от района Сарангани. Очаг залегал на глубине 27 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20201213/zemletryasenie-1589015353.html
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сша, филиппины, землетрясение, в мире