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На Филиппинах зафиксировали сильное землетрясение
На Филиппинах зафиксировали сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T03:06
2020-12-16T03:06
сша
филиппины
землетрясение
в мире
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 23.21 по времени UTC (02.21 мск). Эпицентр располагался в 22 километрах от района Сарангани. Очаг залегал на глубине 27 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20201213/zemletryasenie-1589015353.html
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сша, филиппины, землетрясение, в мире

На Филиппинах зафиксировали сильное землетрясение

03:06 16.12.2020
 
© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Flickr / Matt Katzenberger
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 23.21 по времени UTC (02.21 мск). Эпицентр располагался в 22 километрах от района Сарангани. Очаг залегал на глубине 27 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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