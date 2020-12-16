Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201216/zdravookhranenie-1589469701.html
Собянин заявил о своевременности реформы здравоохранения
Собянин заявил о своевременности реформы здравоохранения
Реформа здравоохранения в Москве была сделана вовремя, она позволила своевременно оказывать помощь больным в пандемию, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T12:24
2020-12-16T12:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584501236_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_7020315d279fd386b0c188eb064526a8.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Реформа здравоохранения в Москве была сделана вовремя, она позволила своевременно оказывать помощь больным в пандемию, заявил мэр столицы Сергей Собянин.Он уточнил, что для лечения на дому потребовалась телемедицина, благодаря заранее созданной системе ЕМИАС с электронными картами пациента удалось развёрнуть центры телемедицинских консультаций."Главный удар приняла на себя система здравоохранения. Насколько она оказалась готова, судите сами. Для спасения жизней людей потребовались аппараты ИВЛ, в прошлые годы мы в плановом порядке закупили более 3 тысяч единиц этой техники и она у нас на этот период просто была. Именно поэтому даже на пике пандемии врачам не пришлось принимать кошмарные решения, кого будем, а кого не будем спасать, как это было в некоторых странах", - отметил Собянин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201214/koronavirus-1589112403.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584501236_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_6a29843b2043d661f2d812023ed9a1e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, общество

Собянин заявил о своевременности реформы здравоохранения

12:24 16.12.2020 (обновлено: 12:46 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Реформа здравоохранения в Москве была сделана вовремя, она позволила своевременно оказывать помощь больным в пандемию, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Правительство Москвы раньше критиковали за реформу здравоохранения, но если бы мы оставили в первозданном виде сотни маломощных разрозненных поликлиник, то ни о какой чётко выстроенной помощи пациентам в период пандемии говорить бы не пришлось. Благодаря созданию на их основе сильных амбулаторных центров, оснащённых компьютерным томографами и всем необходимым оборудованием, мы обеспечили массовую КТ-диагностику и маршрутизацию, а значит и своевременное оказание помощи тысячам людей", - сказал Собянин, выступая с отчетом в Мосгордуме.
Он уточнил, что для лечения на дому потребовалась телемедицина, благодаря заранее созданной системе ЕМИАС с электронными картами пациента удалось развёрнуть центры телемедицинских консультаций.
"Главный удар приняла на себя система здравоохранения. Насколько она оказалась готова, судите сами. Для спасения жизней людей потребовались аппараты ИВЛ, в прошлые годы мы в плановом порядке закупили более 3 тысяч единиц этой техники и она у нас на этот период просто была. Именно поэтому даже на пике пандемии врачам не пришлось принимать кошмарные решения, кого будем, а кого не будем спасать, как это было в некоторых странах", - отметил Собянин.
Медик и пациент в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря, 13:47Распространение нового коронавируса
Власти Москвы рассказали о запасе прочности в столичном здравоохранении
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:14Сбой в работе Telegram приведет к убыткам бизнеса, считает эксперт
17:13В Ленинградской области ликвидировали крупную нарколабораторию
17:12Роспотребнадзор не выявил нарушений мер по COVID-19 в ТРЦ "Европейский"
17:11В СПЧ предложили создать киберполицию для отслеживания "трэш-стримов"
17:09Додон прокомментировал инициируемый оппозицией вотум недоверия
17:09Молдавия назначила нового посла в России
17:07Московский музей и центр толерантности начнет реконструкцию в 2021 году
17:06В Госдуме обвинили Еврокомиссию в желании провести цифровую колонизацию
17:03Пандемия далека от завершения, заявила глава Еврокомиссии
17:02"Дух захватывает". Опубликовано видео из открытого космоса
17:01В Нижнем Новгороде двухлетний ребенок отравился наркотиками
16:56В Ереване проходит митинг с требованием отставки Пашиняна
16:53Слушания по делу Майкла Калви перенесли на 28 декабря
16:53СМИ сообщили о намерении Трампа уволить главу ФБР
16:48На Кубани нашли стокилограммовую авиабомбу
16:46Цена биткоина обновила исторический максимум
16:46Россия рассчитывает на сотрудничество с США по Афганистану при Байдене
16:45Жителям Великобритании разрешили праздновать Рождество с близкими
16:44Утерянный артефакт из пирамиды Хеопса нашли в коробке из-под сигар
16:41Захарова обвинила Украину в насилии против представителей СМИ
Лента новостейМолния