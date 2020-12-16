https://ria.ru/20201216/zdravookhranenie-1589469701.html

Собянин заявил о своевременности реформы здравоохранения

Собянин заявил о своевременности реформы здравоохранения

Реформа здравоохранения в Москве была сделана вовремя, она позволила своевременно оказывать помощь больным в пандемию, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T12:24

2020-12-16T12:24

2020-12-16T12:46

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

общество

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Реформа здравоохранения в Москве была сделана вовремя, она позволила своевременно оказывать помощь больным в пандемию, заявил мэр столицы Сергей Собянин.Он уточнил, что для лечения на дому потребовалась телемедицина, благодаря заранее созданной системе ЕМИАС с электронными картами пациента удалось развёрнуть центры телемедицинских консультаций."Главный удар приняла на себя система здравоохранения. Насколько она оказалась готова, судите сами. Для спасения жизней людей потребовались аппараты ИВЛ, в прошлые годы мы в плановом порядке закупили более 3 тысяч единиц этой техники и она у нас на этот период просто была. Именно поэтому даже на пике пандемии врачам не пришлось принимать кошмарные решения, кого будем, а кого не будем спасать, как это было в некоторых странах", - отметил Собянин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201214/koronavirus-1589112403.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, общество