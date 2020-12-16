Собянин заявил о своевременности реформы здравоохранения
12:24 16.12.2020 (обновлено: 12:46 16.12.2020)
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Реформа здравоохранения в Москве была сделана вовремя, она позволила своевременно оказывать помощь больным в пандемию, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Правительство Москвы раньше критиковали за реформу здравоохранения, но если бы мы оставили в первозданном виде сотни маломощных разрозненных поликлиник, то ни о какой чётко выстроенной помощи пациентам в период пандемии говорить бы не пришлось. Благодаря созданию на их основе сильных амбулаторных центров, оснащённых компьютерным томографами и всем необходимым оборудованием, мы обеспечили массовую КТ-диагностику и маршрутизацию, а значит и своевременное оказание помощи тысячам людей", - сказал Собянин, выступая с отчетом в Мосгордуме.
Он уточнил, что для лечения на дому потребовалась телемедицина, благодаря заранее созданной системе ЕМИАС с электронными картами пациента удалось развёрнуть центры телемедицинских консультаций.
"Главный удар приняла на себя система здравоохранения. Насколько она оказалась готова, судите сами. Для спасения жизней людей потребовались аппараты ИВЛ, в прошлые годы мы в плановом порядке закупили более 3 тысяч единиц этой техники и она у нас на этот период просто была. Именно поэтому даже на пике пандемии врачам не пришлось принимать кошмарные решения, кого будем, а кого не будем спасать, как это было в некоторых странах", - отметил Собянин.
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