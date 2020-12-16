https://ria.ru/20201216/zakonoproekty-1589412443.html

Володин сравнил количество принятых Госдумой законопроектов с 2019 годом

Володин сравнил количество принятых Госдумой законопроектов с 2019 годом

Госдума в условиях пандемии уже приняла 464 законопроекта, что сопоставимо с данными прошлого года, всего в законотворчестком "портфеле" на данный момент... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T00:21

2020-12-16T00:21

2020-12-16T00:21

россия

госдума рф

иван мельников

вячеслав володин

москва

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Госдума в условиях пандемии уже приняла 464 законопроекта, что сопоставимо с данными прошлого года, всего в законотворчестком "портфеле" на данный момент находится 1266 законопроектов, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин."А если говорить о работе в течение всего нынешнего созыва, то, помимо актуальных, рассмотрен уже 1991 законопроект из 2020, оставшихся нам в наследство с начала 90-х годов, c первого созыва Госдумы. Осталось всего 1,4% от того, что копилось 20 лет", - добавил спикер Госдумы.Он отметил, что из 2020 накопившихся законопроектов 14,7% стали законами."Рассмотрение вовсе не было механическим отклонением. Изучили инициативы, если сохранилась актуальность – обновили материалы и приняли. Была проделана большая работа, которую координировал (первый вице-спикер Госдумы) Иван Иванович Мельников", - сказал Володин.

https://ria.ru/20201216/popravki-1589411662.html

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россия, госдума рф, иван мельников, вячеслав володин, москва