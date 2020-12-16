Володин сравнил количество принятых Госдумой законопроектов с 2019 годом
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Госдума в условиях пандемии уже приняла 464 законопроекта, что сопоставимо с данными прошлого года, всего в законотворчестком "портфеле" на данный момент находится 1266 законопроектов, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"На данный момент у нас в законотворческом "портфеле" 1266 законопроектов, и из них примерно 20% уже приняты в первом чтении. В этом году, который идет под знаком пандемии, мы приняли 464 законопроекта – это данные на 10 декабря. А за прошлый год - 530. Цифры сопоставимые. Схожая пропорция – и по числу рассмотренных законопроектов: 967 против 1078 в прошлом году", - сказал Володин в интервью "Российской газете".
"А если говорить о работе в течение всего нынешнего созыва, то, помимо актуальных, рассмотрен уже 1991 законопроект из 2020, оставшихся нам в наследство с начала 90-х годов, c первого созыва Госдумы. Осталось всего 1,4% от того, что копилось 20 лет", - добавил спикер Госдумы.
Он отметил, что из 2020 накопившихся законопроектов 14,7% стали законами.
"Рассмотрение вовсе не было механическим отклонением. Изучили инициативы, если сохранилась актуальность – обновили материалы и приняли. Была проделана большая работа, которую координировал (первый вице-спикер Госдумы) Иван Иванович Мельников", - сказал Володин.