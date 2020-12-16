Захарова назвала задержание журналистов в Латвии мракобесием
15:53 16.12.2020 (обновлено: 16:11 16.12.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Москва отмечает молчание международных организаций по поводу нарушений свободы прессы в Латвии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы вновь отмечаем, что международные правозащитные организации молчат, упорно молчат, видимо, делают это осознанно... Мы еще раз повторяем вновь наш призыв к международным организациям, которые специализируются на защите журналистов и свободе слова – дать свою беспристрастную оценку тому, что происходит", - сказала она на брифинге в среду.
"Попытки латвийской стороны как-то оправдать все, что происходит, неубедительны. А неубедительны они потому, что мракобесие оправдать невозможно", - подчеркнула она.
Ранее русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, были предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы. Как отметили в МИД РФ, санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.
МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.