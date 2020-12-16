https://ria.ru/20201216/zaderzhanie-1589521957.html

Захарова назвала задержание журналистов в Латвии мракобесием

Захарова назвала задержание журналистов в Латвии мракобесием

Москва отмечает молчание международных организаций по поводу нарушений свободы прессы в Латвии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T15:53

2020-12-16T15:53

2020-12-16T16:11

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мария захарова

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Москва отмечает молчание международных организаций по поводу нарушений свободы прессы в Латвии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы вновь отмечаем, что международные правозащитные организации молчат, упорно молчат, видимо, делают это осознанно... Мы еще раз повторяем вновь наш призыв к международным организациям, которые специализируются на защите журналистов и свободе слова – дать свою беспристрастную оценку тому, что происходит", - сказала она на брифинге в среду.Ранее русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, были предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы. Как отметили в МИД РФ, санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

https://ria.ru/20201204/kiselev-1587696925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

sputnik латвия, мария захарова, евросоюз, маргарита симоньян, москва, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), латвия, в мире