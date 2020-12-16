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В Японии пока не проявили интереса к российской вакцине "Спутник V"

В Японии пока не проявили интереса к российской вакцине "Спутник V"

В Японии пока не проявили интереса к российской вакцине "Спутник V" против коронавируса, сообщили РИА Новости в отделе международной стратегии медицинских услуг РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T10:27

2020-12-16T10:27

2020-12-16T10:27

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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владимир путин

япония

общество

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ТОКИО, 16 дек - РИА Новости. В Японии пока не проявили интереса к российской вакцине "Спутник V" против коронавируса, сообщили РИА Новости в отделе международной стратегии медицинских услуг японского министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения."Для импорта в Японию или производства разработанных и одобренных за границей вакцин, в том числе из России, в соответствии с японским законодательством требуется подтверждение их эффективности и безопасности среди самих японцев", - пояснили в ведомстве.Министерство подчеркнуло, что "до сих пор пока не располагает сведениями о японских компаниях, которые хотели бы подать заявку на использование вакцин российского производства в Японии"."Заявки требуются компаниям или научным учреждениям, которые намерены производить вакцину, а если речь идет об иностранных компаниях, то заявки подаются через их отделение в Японии или через японского партнера по бизнесу. В настоящее время мы не имеем сведений о компаниях, которые проявили бы интерес к российской вакцине", - сообщили в министерстве.Сотрудники ведомства также пояснили, что "японские компании прилагают все силы для разработки собственной вакцины, и в настоящее время сотрудничество с новыми партнерами представляется затруднительным".Президент РФ Владимир Путин в августе объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Британская компания AstraZeneca заявила, что проведет клинические испытания комбинации своей вакцины со "Спутником V".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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