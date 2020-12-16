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В Японии пока не проявили интереса к российской вакцине "Спутник V"
В Японии пока не проявили интереса к российской вакцине "Спутник V"
В Японии пока не проявили интереса к российской вакцине "Спутник V" против коронавируса, сообщили РИА Новости в отделе международной стратегии медицинских услуг РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T10:27
2020-12-16T10:27
2020-12-16T10:27
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ТОКИО, 16 дек - РИА Новости. В Японии пока не проявили интереса к российской вакцине "Спутник V" против коронавируса, сообщили РИА Новости в отделе международной стратегии медицинских услуг японского министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения."Для импорта в Японию или производства разработанных и одобренных за границей вакцин, в том числе из России, в соответствии с японским законодательством требуется подтверждение их эффективности и безопасности среди самих японцев", - пояснили в ведомстве.Министерство подчеркнуло, что "до сих пор пока не располагает сведениями о японских компаниях, которые хотели бы подать заявку на использование вакцин российского производства в Японии"."Заявки требуются компаниям или научным учреждениям, которые намерены производить вакцину, а если речь идет об иностранных компаниях, то заявки подаются через их отделение в Японии или через японского партнера по бизнесу. В настоящее время мы не имеем сведений о компаниях, которые проявили бы интерес к российской вакцине", - сообщили в министерстве.Сотрудники ведомства также пояснили, что "японские компании прилагают все силы для разработки собственной вакцины, и в настоящее время сотрудничество с новыми партнерами представляется затруднительным".Президент РФ Владимир Путин в августе объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Британская компания AstraZeneca заявила, что проведет клинические испытания комбинации своей вакцины со "Спутником V".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , владимир путин, япония, общество
ТОКИО, 16 дек - РИА Новости.
В Японии
пока не проявили интереса к российской вакцине "Спутник V
" против коронавируса, сообщили РИА Новости в отделе международной стратегии медицинских услуг японского министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения.
"Для импорта в Японию или производства разработанных и одобренных за границей вакцин, в том числе из России, в соответствии с японским законодательством требуется подтверждение их эффективности и безопасности среди самих японцев", - пояснили в ведомстве.
Министерство подчеркнуло, что "до сих пор пока не располагает сведениями о японских компаниях, которые хотели бы подать заявку на использование вакцин российского производства в Японии".
"Заявки требуются компаниям или научным учреждениям, которые намерены производить вакцину, а если речь идет об иностранных компаниях, то заявки подаются через их отделение в Японии или через японского партнера по бизнесу. В настоящее время мы не имеем сведений о компаниях, которые проявили бы интерес к российской вакцине", - сообщили в министерстве.
Сотрудники ведомства также пояснили, что "японские компании прилагают все силы для разработки собственной вакцины, и в настоящее время сотрудничество с новыми партнерами представляется затруднительным".
Президент РФ Владимир Путин
в августе объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Британская компания AstraZeneca
заявила, что проведет клинические испытания комбинации своей вакцины со "Спутником V".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.