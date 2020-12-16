https://ria.ru/20201216/vzyatki-1589421939.html

Сотрудницу челябинского Минздрава задержали по подозрению во взятках

Сотрудницу челябинского Минздрава задержали по подозрению во взятках

Сотрудницу Министерства здравоохранения Челябинской области задержали по подозрению в получении взятки, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Сергей... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T06:40

2020-12-16T06:40

2020-12-16T11:24

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 дек — РИА Новости. Сотрудницу Министерства здравоохранения Челябинской области задержали по подозрению в получении взятки, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Сергей Зюсь.Как пишут местные СМИ, это произошло накануне, когда начальница управления лекарственного обеспечения Арина Устюгова пыталась получить взятку в одном из челябинских кафе. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах региона, речь идет о 500 тысячах рублей.В областной администрации подчеркнули, что заинтересованы в тщательном расследовании, а губернатор уже поручил оказать содействие следствию.В пресс-службе областного Минздрава также отметили, что окажут следствию все необходимое содействие.В региональном СК сообщили, что 15 декабря подозреваемая была задержана при получении и передаче от представителя коммерческой организации взятки в сумме более 500 тысяч рублей за предоставление персональных данных лиц, а также общее покровительство и содействие в коммерческой деятельности."Следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела Министерства здравоохранения Челябинской области, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК ("Получение взятки")", — говорится в сообщении.В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления, также решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20201211/yalta-1588781886.html

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гумвд, следственный комитет россии (ск рф), челябинск, челябинская область, происшествия