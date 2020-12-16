https://ria.ru/20201216/vzyatki-1589421939.html
Сотрудницу челябинского Минздрава задержали по подозрению во взятках
Сотрудницу челябинского Минздрава задержали по подозрению во взятках
Сотрудницу Министерства здравоохранения Челябинской области задержали по подозрению в получении взятки, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Сергей... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T06:40
2020-12-16T06:40
2020-12-16T11:24
гумвд
следственный комитет россии (ск рф)
челябинск
челябинская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 16 дек — РИА Новости. Сотрудницу Министерства здравоохранения Челябинской области задержали по подозрению в получении взятки, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Сергей Зюсь.Как пишут местные СМИ, это произошло накануне, когда начальница управления лекарственного обеспечения Арина Устюгова пыталась получить взятку в одном из челябинских кафе. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах региона, речь идет о 500 тысячах рублей.В областной администрации подчеркнули, что заинтересованы в тщательном расследовании, а губернатор уже поручил оказать содействие следствию.В пресс-службе областного Минздрава также отметили, что окажут следствию все необходимое содействие.В региональном СК сообщили, что 15 декабря подозреваемая была задержана при получении и передаче от представителя коммерческой организации взятки в сумме более 500 тысяч рублей за предоставление персональных данных лиц, а также общее покровительство и содействие в коммерческой деятельности."Следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела Министерства здравоохранения Челябинской области, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК ("Получение взятки")", — говорится в сообщении.В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления, также решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20201211/yalta-1588781886.html
челябинск
челябинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гумвд, следственный комитет россии (ск рф), челябинск, челябинская область, происшествия
ЧЕЛЯБИНСК, 16 дек — РИА Новости.
Сотрудницу Министерства здравоохранения Челябинской области
задержали по подозрению в получении взятки, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Сергей Зюсь.
Как пишут местные СМИ, это произошло накануне, когда начальница управления лекарственного обеспечения Арина Устюгова пыталась получить взятку в одном из челябинских кафе. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах региона, речь идет о 500 тысячах рублей.
В областной администрации подчеркнули, что заинтересованы в тщательном расследовании, а губернатор уже поручил оказать содействие следствию.
"Губернатор региона Алексей Текслер всегда подчеркивал (и не далее как в понедельник на заседании региональной комиссии по противодействию коррупции), что эта работа системная и постоянная. Особенно она важна сейчас в медицинской сфере", — сказал Зюсь.
В пресс-службе областного Минздрава также отметили, что окажут следствию все необходимое содействие.
В региональном СК сообщили, что 15 декабря подозреваемая была задержана при получении и передаче от представителя коммерческой организации взятки в сумме более 500 тысяч рублей за предоставление персональных данных лиц, а также общее покровительство и содействие в коммерческой деятельности.
"Следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела Министерства здравоохранения Челябинской области, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК ("Получение взятки")", — говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления, также решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, уточняется в сообщении.