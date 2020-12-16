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Сотрудницу челябинского Минздрава задержали по подозрению во взятках
Сотрудницу челябинского Минздрава задержали по подозрению во взятках
Сотрудницу Министерства здравоохранения Челябинской области задержали по подозрению в получении взятки, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Сергей... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T06:40
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гумвд
следственный комитет россии (ск рф)
челябинск
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 дек — РИА Новости. Сотрудницу Министерства здравоохранения Челябинской области задержали по подозрению в получении взятки, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Сергей Зюсь.Как пишут местные СМИ, это произошло накануне, когда начальница управления лекарственного обеспечения Арина Устюгова пыталась получить взятку в одном из челябинских кафе. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах региона, речь идет о 500 тысячах рублей.В областной администрации подчеркнули, что заинтересованы в тщательном расследовании, а губернатор уже поручил оказать содействие следствию.В пресс-службе областного Минздрава также отметили, что окажут следствию все необходимое содействие.В региональном СК сообщили, что 15 декабря подозреваемая была задержана при получении и передаче от представителя коммерческой организации взятки в сумме более 500 тысяч рублей за предоставление персональных данных лиц, а также общее покровительство и содействие в коммерческой деятельности."Следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела Министерства здравоохранения Челябинской области, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК ("Получение взятки")", — говорится в сообщении.В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления, также решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, уточняется в сообщении.
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гумвд, следственный комитет россии (ск рф), челябинск, челябинская область, происшествия

Сотрудницу челябинского Минздрава задержали по подозрению во взятках

06:40 16.12.2020 (обновлено: 11:24 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 дек — РИА Новости. Сотрудницу Министерства здравоохранения Челябинской области задержали по подозрению в получении взятки, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Сергей Зюсь.
Как пишут местные СМИ, это произошло накануне, когда начальница управления лекарственного обеспечения Арина Устюгова пыталась получить взятку в одном из челябинских кафе. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах региона, речь идет о 500 тысячах рублей.
В областной администрации подчеркнули, что заинтересованы в тщательном расследовании, а губернатор уже поручил оказать содействие следствию.

"Губернатор региона Алексей Текслер всегда подчеркивал (и не далее как в понедельник на заседании региональной комиссии по противодействию коррупции), что эта работа системная и постоянная. Особенно она важна сейчас в медицинской сфере", — сказал Зюсь.

В пресс-службе областного Минздрава также отметили, что окажут следствию все необходимое содействие.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря, 15:13
В Ялте полицейского и адвоката задержали за взятку
В региональном СК сообщили, что 15 декабря подозреваемая была задержана при получении и передаче от представителя коммерческой организации взятки в сумме более 500 тысяч рублей за предоставление персональных данных лиц, а также общее покровительство и содействие в коммерческой деятельности.
"Следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела Министерства здравоохранения Челябинской области, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК ("Получение взятки")", — говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления, также решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, уточняется в сообщении.
 
ГУМВДСледственный комитет России (СК РФ)ЧелябинскЧелябинская областьПроисшествия
 
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