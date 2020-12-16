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В Мастерской "Сенеж" прошел первый выпуск Школы тренеров и модераторов
В Мастерской "Сенеж" прошел первый выпуск Школы тренеров и модераторов
Первый выпуск слушателей "Школы тренеров и модераторов", в которой с сентября обучались 20 победителей и финалистов конкурса управленцев "Лидеры России" и 30... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T19:41
2020-12-16T19:41
алексей комиссаров
образование - общество
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Первый выпуск слушателей "Школы тренеров и модераторов", в которой с сентября обучались 20 победителей и финалистов конкурса управленцев "Лидеры России" и 30 активистов Всероссийского образовательного форума "Территория смыслов", прошел в среду в Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Новая образовательная программа реализуется совместно с сообществом победителей конкурса "Лидеры России" – Клубом Эльбрус. Очные занятия в школе состояли из четырех модулей: "Основы обучения взрослых", "Форматы групповой работы", "Управление групповой динамикой" и "Маркетплейс образовательных решений". В рамках завершающего модуля участники трека "Тренеры" представили на суд экспертов авторские курсы на темы "доверие в команде", "вовлечённость", "решение конфликтов". Участники трека "Модераторы" на протяжении обучения готовили сценарии модерационных сессий, а в рамках завершающего модуля провели в роли модераторов 5 сессий "Самореализация 20:21" со студентами – участниками конкурсов платформы "РСВ". "Компетенции, которые здесь развил каждый из слушателей "Школы тренеров и модераторов", и которые можно получить на разработанных ими тренингах, создают основу для дополнительного развития участников проектов нашей платформы. Мы рассчитываем, что каждый тренер и модератор, завершающий сегодня обучение, продолжит свое профессиональное развитие в этом направлении, применит полученные знания, умения и навыки у себя в регионе, став амбассадором платформы "Россия – страна возможностей", – приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.
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алексей комиссаров, образование - общество

В Мастерской "Сенеж" прошел первый выпуск Школы тренеров и модераторов

19:41 16.12.2020
 
© Фото : Мастерская управления «Сенеж»/Yaroslav PavlovМастерская управления "Сенеж" на территории городского округа Солнечногорск Московской области
Мастерская управления Сенеж на территории городского округа Солнечногорск Московской области - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Фото : Мастерская управления «Сенеж»/Yaroslav Pavlov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Первый выпуск слушателей "Школы тренеров и модераторов", в которой с сентября обучались 20 победителей и финалистов конкурса управленцев "Лидеры России" и 30 активистов Всероссийского образовательного форума "Территория смыслов", прошел в среду в Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Новая образовательная программа реализуется совместно с сообществом победителей конкурса "Лидеры России" – Клубом Эльбрус. Очные занятия в школе состояли из четырех модулей: "Основы обучения взрослых", "Форматы групповой работы", "Управление групповой динамикой" и "Маркетплейс образовательных решений". В рамках завершающего модуля участники трека "Тренеры" представили на суд экспертов авторские курсы на темы "доверие в команде", "вовлечённость", "решение конфликтов". Участники трека "Модераторы" на протяжении обучения готовили сценарии модерационных сессий, а в рамках завершающего модуля провели в роли модераторов 5 сессий "Самореализация 20:21" со студентами – участниками конкурсов платформы "РСВ".
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"Компетенции, которые здесь развил каждый из слушателей "Школы тренеров и модераторов", и которые можно получить на разработанных ими тренингах, создают основу для дополнительного развития участников проектов нашей платформы. Мы рассчитываем, что каждый тренер и модератор, завершающий сегодня обучение, продолжит свое профессиональное развитие в этом направлении, применит полученные знания, умения и навыки у себя в регионе, став амбассадором платформы "Россия – страна возможностей", – приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.
 
Алексей КомиссаровОбразование - Общество
 
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