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Почти полторы тысячи семей в Самарской области получили выплаты на жилье

Почти полторы тысячи семей в Самарской области получили выплаты на жилье

Почти 1,5 тысячи молодых семей в Самарской области получили выплаты на приобретение жилья в 2020 году, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T17:50

2020-12-16T17:50

2020-12-16T17:50

дмитрий азаров

самарская область

тольятти

общество

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САМАРА, 16 дек - РИА Новости. Почти 1,5 тысячи молодых семей в Самарской области получили выплаты на приобретение жилья в 2020 году, сообщила пресс-служба правительства региона.Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел личную встречу с жителями Тольятти по вопросу предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья. Одной из ключевых мер поддержки является программа "Молодой семье – доступное жилье". В этом году на ее реализацию в регионе из бюджетов всех уровней направлено более 1,1 миллиарда рублей."На сегодня социальную выплату получили 1488 молодых семей, в том числе 679 тольяттинских. При этом за все время реализации программы с 2014 года в области выплату получили 7808 семей. Таким образом, из всех получателей выплаты на жилье почти 20% получили ее в этом году", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, благодаря усилиям губернатора в 2020 году почти на 400 миллионов рублей вырос объем средств, выделенных на реализацию программы из федерального бюджета. Кроме того, несмотря на объективные сложности в экономике, в этом году из регионального бюджета на это направление выделено 385 миллионов рублей, что на 100 миллионов рублей больше, чем в прошлом году. Тем не менее, очередь, копившаяся годами, продолжает оставаться значительной – около 10 тысяч семей."Я понимаю, насколько важен этот вопрос для молодых семей. Поэтому мы выделяем значительные средства из регионального бюджета, обосновываем важность федерального финансирования. Хочу отметить, что никогда ранее область не добивалась таких результатов, как в последние годы – число молодых семей, которым мы дали социальную выплату, беспрецедентное", – цитирует Азарова пресс-служба.Губернатор отметил, что, несмотря на экономические сложности, вызванные пандемией, уровень регионального финансирования программы не сократится и в 2021 году. Глава региона также подчеркнул, что Самарская область – один из немногих субъектов России, который разработал программу для семей, не сумевших получить выплаты в связи с достижением 36-летнего возраста. "Повышенные обязательства выполним. И это несмотря на то, что из-за ограничительных мер наш бюджет только в этом году теряет 12 миллиардов рублей", – добавил Азаров.

https://radiosputnik.ria.ru/20201215/uchitel-1589385773.html

https://ria.ru/20201215/avtomobili-1589314199.html

самарская область

тольятти

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дмитрий азаров, самарская область, тольятти, общество