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Тюменская область
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Тюменские студенты-медики получили выплаты за помощь в борьбе с пандемией
Тюменские студенты-медики получили выплаты за помощь в борьбе с пандемией
Более 600 студентов-медиков из трех медицинских колледжей в Тюмени, Тобольске и Ишиме, проходивших практику в медучреждениях в ноябре 2020 года, получили... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T15:00
2020-12-16T15:00
тюменская область
тобольск
тюменская область
тюмень
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ТЮМЕНЬ, 16 дек — РИА Новости. Более 600 студентов-медиков из трех медицинских колледжей в Тюмени, Тобольске и Ишиме, проходивших практику в медучреждениях в ноябре 2020 года, получили выплаты за участие в мероприятиях по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.В соответствии с постановлением правительства области специальные социальные выплаты предусмотрены для студентов медицинских колледжей в период прохождения практической подготовки в условиях распространения COVID-19 в ноябре-декабре 2020 года в размере 7 тысяч рублей в месяц. Данная инициатива реализована в рамках исполнения поручений президента России и исполнения решений федерального Оперштаба по взаимодействию профильных органов исполнительной власти для выработки мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекцииСтудентам, проходящим практику в декабре 2020 года, соответствующая выплата будет произведена не позднее 25 декабря, отметили в департаменте.
https://ria.ru/20201210/vaktsina-1588630716.html
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тобольск, тюменская область, тюмень

Тюменские студенты-медики получили выплаты за помощь в борьбе с пандемией

15:00 16.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ТЮМЕНЬ, 16 дек — РИА Новости. Более 600 студентов-медиков из трех медицинских колледжей в Тюмени, Тобольске и Ишиме, проходивших практику в медучреждениях в ноябре 2020 года, получили выплаты за участие в мероприятиях по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.
В соответствии с постановлением правительства области специальные социальные выплаты предусмотрены для студентов медицинских колледжей в период прохождения практической подготовки в условиях распространения COVID-19 в ноябре-декабре 2020 года в размере 7 тысяч рублей в месяц. Данная инициатива реализована в рамках исполнения поручений президента России и исполнения решений федерального Оперштаба по взаимодействию профильных органов исполнительной власти для выработки мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 17:01Распространение нового коронавируса
Первая партия вакцины "Спутник V" поступила в Тюменскую область
Студентам, проходящим практику в декабре 2020 года, соответствующая выплата будет произведена не позднее 25 декабря, отметили в департаменте.
 
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