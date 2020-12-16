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Тюменские студенты-медики получили выплаты за помощь в борьбе с пандемией

Тюменские студенты-медики получили выплаты за помощь в борьбе с пандемией

Более 600 студентов-медиков из трех медицинских колледжей в Тюмени, Тобольске и Ишиме, проходивших практику в медучреждениях в ноябре 2020 года, получили... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T15:00

2020-12-16T15:00

2020-12-16T15:00

тюменская область

тобольск

тюменская область

тюмень

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ТЮМЕНЬ, 16 дек — РИА Новости. Более 600 студентов-медиков из трех медицинских колледжей в Тюмени, Тобольске и Ишиме, проходивших практику в медучреждениях в ноябре 2020 года, получили выплаты за участие в мероприятиях по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.В соответствии с постановлением правительства области специальные социальные выплаты предусмотрены для студентов медицинских колледжей в период прохождения практической подготовки в условиях распространения COVID-19 в ноябре-декабре 2020 года в размере 7 тысяч рублей в месяц. Данная инициатива реализована в рамках исполнения поручений президента России и исполнения решений федерального Оперштаба по взаимодействию профильных органов исполнительной власти для выработки мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекцииСтудентам, проходящим практику в декабре 2020 года, соответствующая выплата будет произведена не позднее 25 декабря, отметили в департаменте.

https://ria.ru/20201210/vaktsina-1588630716.html

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тюменская область

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тобольск, тюменская область, тюмень