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Глава Приморья рассказал, у кого в регионе будет выходной 31 декабря
Глава Приморья рассказал, у кого в регионе будет выходной 31 декабря
Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что руководители предприятий региона будут сами принимать решение о том, делать ли 31 декабря выходным, сообщает... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T07:01
2020-12-16T07:01
новый год—2021
султан хамзаев
общественная палата рф
олег кожемяко
владивосток
приморский край
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 16 дек - РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что руководители предприятий региона будут сами принимать решение о том, делать ли 31 декабря выходным, сообщает краевое правительство.По словам главы региона, объявить 31 декабря выходным днем могут в организациях, от которых не зависит жизнеобеспечение жителей Приморского края.Он добавил, что сам в этот день будет работать по графику, как и все органы исполнительной власти региона. При этом Кожемяко рекомендовал руководителям министерств и департаментов 31 декабря существенно укоротить рабочий день для сотрудниц.Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. До этого правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года, однако регионы и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря. Ранее руководители ряда российских регионов приняли решение перенести рабочий день, 31 декабря, на субботу, 26-е.
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султан хамзаев, общественная палата рф, олег кожемяко, владивосток, приморский край, общество

Глава Приморья рассказал, у кого в регионе будет выходной 31 декабря

07:01 16.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГубернатор Приморского края Олег Кожемяко на церемонии открытия автомобильного движения по Золотому мосту во Владивостоке
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на церемонии открытия автомобильного движения по Золотому мосту во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 16 дек - РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что руководители предприятий региона будут сами принимать решение о том, делать ли 31 декабря выходным, сообщает краевое правительство.
По словам главы региона, объявить 31 декабря выходным днем могут в организациях, от которых не зависит жизнеобеспечение жителей Приморского края.
"Есть масса предприятий и организаций, которые просто обязаны и будут работать 31 декабря. Это в первую очередь жизнеобеспечивающие структуры. А там, где без особых проблем можно приостановить производственный процесс, руководители могут сделать этот день выходным или укороченным", – заявил Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении.
Он добавил, что сам в этот день будет работать по графику, как и все органы исполнительной власти региона. При этом Кожемяко рекомендовал руководителям министерств и департаментов 31 декабря существенно укоротить рабочий день для сотрудниц.
Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. До этого правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года, однако регионы и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря. Ранее руководители ряда российских регионов приняли решение перенести рабочий день, 31 декабря, на субботу, 26-е.
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Новый год—2021Султан ХамзаевОбщественная палата РФОлег КожемякоВладивостокПриморский крайОбщество
 
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