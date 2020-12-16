https://ria.ru/20201216/vykhodnoy-1589422226.html

Глава Приморья рассказал, у кого в регионе будет выходной 31 декабря

Глава Приморья рассказал, у кого в регионе будет выходной 31 декабря

Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что руководители предприятий региона будут сами принимать решение о том, делать ли 31 декабря выходным, сообщает... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T07:01

2020-12-16T07:01

2020-12-16T07:01

новый год—2021

султан хамзаев

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олег кожемяко

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ВЛАДИВОСТОК, 16 дек - РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что руководители предприятий региона будут сами принимать решение о том, делать ли 31 декабря выходным, сообщает краевое правительство.По словам главы региона, объявить 31 декабря выходным днем могут в организациях, от которых не зависит жизнеобеспечение жителей Приморского края.Он добавил, что сам в этот день будет работать по графику, как и все органы исполнительной власти региона. При этом Кожемяко рекомендовал руководителям министерств и департаментов 31 декабря существенно укоротить рабочий день для сотрудниц.Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. До этого правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года, однако регионы и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря. Ранее руководители ряда российских регионов приняли решение перенести рабочий день, 31 декабря, на субботу, 26-е.

https://ria.ru/20201215/vykhodnoy-1589303177.html

владивосток

приморский край

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султан хамзаев, общественная палата рф, олег кожемяко, владивосток, приморский край, общество