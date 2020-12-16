https://ria.ru/20201216/voskresshaya-1589370487.html

Записанная в покойники сибирячка полтора месяца пыталась "воскреснуть"

Записанная в покойники сибирячка полтора месяца пыталась "воскреснуть"

Жительницу Новосибирской области, мать двоих детей по ошибке признали мертвой. Анжела Михайлова узнала, что несколько месяцев числится покойницей, случайно —... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T08:00

2020-12-16T08:00

2020-12-16T08:12

здоровье - общество

прокуратура новосибирской области

новосибирск

новосибирская область

мошковский район

медицина

общество

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Лина Панченко. Жительницу Новосибирской области, мать двоих детей по ошибке признали мертвой. Анжела Михайлова узнала, что несколько месяцев числится покойницей, случайно — после того, как в октябре не перечислили детские пособия. Ей заблокировали банковские карты, медицинский полис, лишили ИНН, а ритуальному агентству выплатили семь тысяч рублей за погребение. "Воскреснуть" Михайловой помогла прокуратура. Там установили, что информация о смерти сибирячки поступила из больницы, куда она не обращалась более 20 лет. "Несколько дней была не в себе"Анжеле Михайловой 39 лет, она из поселка Сокур Мошковского района. Воспитывает 11-летнего сына и восьмилетнюю дочь. В 2015-м скончался супруг, государство назначило детям пенсию по потере кормильца. "В октябре деньги вовремя не пришли, я подумала, что задержка связана с выходными, — рассказывает РИА Новости сибирячка. — Позвонила знакомым, которые тоже получают выплаты. Им все перечислили, даже на два дня раньше. Обратилась в пенсионный фонд, там спросили, кем я прихожусь детям. Когда ответила, что мамой, сотрудник сообщил: "Но вы считаетесь умершей: из Центрального загса Новосибирска прислали справку о вашей смерти, мы даже выписали пособие на погребение. Сказать, что я была в шоке, — не сказать ничего. Несколько дней была не в себе".Михайловой посоветовали сначала посетить загс — "взять бумагу, на основании которой выдали свидетельство". На руках у Анжелы была копия справки о смерти из пенсионного фонда. "Но в загсе объяснили: никаких бумаг не дадим, информацию — тоже. Все только по запросу официальных органов. Единственное, что выдали, — оригинал справки с гербовой печатью, за что потребовали заплатить госпошлину. А еще предупредили: эти сведения отправили в десять инстанций, вас везде заблокировали — в страховой компании, пенсионном, налоговой и так далее".Тогда Михайлова пошла в прокуратуру. "Там в связи с коронавирусом принимали заявления лишь через ящик. Написала, бросила. А до этого я вступала в наследство, и за ДТП страховая должна была выплатить. Стала впопыхах заходить на сайты всех инстанций через "Госуслуги" — где-то получилось, где-то нет". "Патологоанатом указал данные другой женщины"Проверку проводила прокуратура Центрального района Новосибирска. Как рассказал помощник прокурора Сергей Бачурин, выяснилось, что из Городской клинической больницы № 25 "поступило медицинское свидетельство о смерти в организацию по оказанию ритуальных услуг, а оттуда проинформировали загс, чтобы там внесли соответствующую запись".В надзорном ведомстве установили, что в больницу в конце июня привезли "другую женщину с точно такими же фамилией, именем и отчеством, которая там скончалась 8 июля". По словам Бачурина, Анжела Михайлова пользовалась услугами этого медучреждения около 20 лет назад, в базе сохранились ее данные. Их при подготовке документов о смерти патологоанатом и вписал по ошибке. Как пояснил сотрудник прокуратуры, разбирательство заняло более полутора месяцев. "Мы запрашивали загс, больницу, общались с самой Михайловой. После окончания проверки и сбора всех документов 2 ноября мы обратились в Мошковский районный суд, поскольку такие заявления рассматриваются по месту жительства. Одновременно направили копии материалов прокурорам из Мошковского района, они и участвовали в рассмотрении дела. Третьего декабря суд вынес решение".Больницу сейчас проверяет еще одна прокуратура — Калининского района, так как медучреждение находится именно там. Сергей Бачурин говорит, что на его практике такое случилось впервые. "Это скорее небрежность. Тем не менее врач допустил нарушение, которое привело к таким последствиям. Хотя выводы делать пока рано". Патологоанатому, по словам собеседника, может грозить дисциплинарная ответственность. "Это зависит от работодателя и от того, какие меры примет прокуратура Калининского района"."А если бы на самом деле?"Анжела Михайлова отметила, что в суде представителей больницы не было. "Прокуроры сообщили: умершую женщину доставила скорая — без документов и сопровождающих лиц. В бумагах, с которыми она поступила в медучреждение, якобы указано, что она назвалась таким же именем. Но там была другая дата рождения: она 1971 года, месяц и число тоже не совпадают. И другой адрес: проживала в Новосибирске. С чего они взяли, что она — это я?"Михайлова видела материалы дела. Еще один момент, сильно взволновавший Анжелу: почему никто не связался с ее близкими после того, как она "умерла". "Я без конца прокручивала эту ситуацию в голове: а если бы я скончалась на самом деле? Может, прежде, чем все блокировать, нужно было произвести какие-то действия? Есть вообще люди, отвечающие за это? Органам опеки, например, должен был кто-то сообщить? Никто ведь даже не поинтересовался, где дети, что с ними. Ведь если они получают пенсию по потере одного кормильца, выходит, и второго не стало".Решение суда вступит в силу 8 января. "Когда это случилось, я думала, все очень быстро восстановят. Ведь я была в пенсионном фонде с паспортом, там проверили, что он действительный, сделали ксерокопии детских документов. Но теперь мне велели приехать после праздников, 11 января. Если и после этого не назначат пенсию, снова нужно идти в суд".За два месяца разбирательств семья столкнулась с определенными сложностями. "Я подрабатываю. Мы жили нормально, дети ухоженные, развиваются — дочь танцами занимается, сын ходит на английский и футбол. Но морально все это было тяжело пережить. И дети, конечно, пострадали. Они учатся дистанционно, выход в интернет у них был только через мой телефон, купить им гаджеты не было возможности. У ребенка проблемы со зрением: нам очки подбирали, возила на платное аппаратное лечение. И сама я не могла пойти к врачу с травмой ноги — мой полис же заблокировали".Только после того как история Анжелы попала в местные СМИ, с ней связались чиновники: "Весь день звонили, спрашивали: разблокировали счет в банке или нет. Говорили, нужно срочно сходить, посмотреть, проверить. Побывала в банке. Я так поняла, вот-вот деньги скинут". В больнице получить оперативный комментарий не удалось. Анжела Михайлова намерена обратиться в суд с иском к медучреждению о возмещении морального и материального вреда.

https://ria.ru/20190407/1552426455.html

https://ria.ru/20181009/1530238130.html

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новосибирская область

мошковский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, прокуратура новосибирской области, новосибирск, новосибирская область, мошковский район, медицина, общество