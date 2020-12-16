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Лавров прокомментировал возможность продления СНВ-3 при Байдене
Лавров прокомментировал возможность продления СНВ-3 при Байдене
От Москвы уже ничего не зависит в вопросе продления СНВ-3, надо подождать когда новая администрация США определит свой подход, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T13:01
2020-12-16T13:05
россия
договор снв-3
сергей лавров
сша
безопасность
в мире
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ЗАГРЕБ, 16 дек - РИА Новости. От Москвы уже ничего не зависит в вопросе продления СНВ-3, надо подождать когда новая администрация США определит свой подход, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Вы знаете, я даже не могу сейчас на эту тему размышлять и рассуждать, потому что от нас уже ничего не зависит. Договор можно либо продлить, либо не продлить. Все те условия, которыми американцы пытались в недавнем времени обставлять свою позицию на этот счет, означали уже не продление действующего договора, а разработку нового. И надо им определиться. Поэтому подождем, когда новая администрация определит свой подход и будем тогда уже определять свои подходы", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с хорватским коллегой.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
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россия, договор снв-3, сергей лавров, сша, безопасность, в мире

Лавров прокомментировал возможность продления СНВ-3 при Байдене

13:01 16.12.2020 (обновлено: 13:05 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЗАГРЕБ, 16 дек - РИА Новости. От Москвы уже ничего не зависит в вопросе продления СНВ-3, надо подождать когда новая администрация США определит свой подход, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вы знаете, я даже не могу сейчас на эту тему размышлять и рассуждать, потому что от нас уже ничего не зависит. Договор можно либо продлить, либо не продлить. Все те условия, которыми американцы пытались в недавнем времени обставлять свою позицию на этот счет, означали уже не продление действующего договора, а разработку нового. И надо им определиться. Поэтому подождем, когда новая администрация определит свой подход и будем тогда уже определять свои подходы", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с хорватским коллегой.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 13:25
Слуцкий считает, что США при Байдене продлят СНВ-3 и вернутся к СВПД
 
РоссияДоговор СНВ-3Сергей ЛавровСШАБезопасностьВ мире
 
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