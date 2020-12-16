https://ria.ru/20201216/vooruzheniya-1589478311.html

Лавров прокомментировал возможность продления СНВ-3 при Байдене

Лавров прокомментировал возможность продления СНВ-3 при Байдене

От Москвы уже ничего не зависит в вопросе продления СНВ-3, надо подождать когда новая администрация США определит свой подход, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T13:01

2020-12-16T13:01

2020-12-16T13:05

россия

договор снв-3

сергей лавров

сша

безопасность

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155815/55/1558155505_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_d216ae3f37eb64346a91cfc0870a1c3e.jpg

ЗАГРЕБ, 16 дек - РИА Новости. От Москвы уже ничего не зависит в вопросе продления СНВ-3, надо подождать когда новая администрация США определит свой подход, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Вы знаете, я даже не могу сейчас на эту тему размышлять и рассуждать, потому что от нас уже ничего не зависит. Договор можно либо продлить, либо не продлить. Все те условия, которыми американцы пытались в недавнем времени обставлять свою позицию на этот счет, означали уже не продление действующего договора, а разработку нового. И надо им определиться. Поэтому подождем, когда новая администрация определит свой подход и будем тогда уже определять свои подходы", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с хорватским коллегой.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

https://ria.ru/20201207/slutskiy-1588009175.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, договор снв-3, сергей лавров, сша, безопасность, в мире