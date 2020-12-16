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В Омской области выделили 58,4 млн рублей на бесперебойную подачу воды
В Омской области выделили 58,4 млн рублей на бесперебойную подачу воды
Почти 60 миллионов рублей выделили из бюджета Омской области "Омскоблводопроводу" на оборудование насосных станций и ремонт сетей, говорится в сообщении... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T12:27
2020-12-16T15:24
жкх
александр бурков
омская область
общество
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ОМСК, 16 дек – РИА Новости. Почти 60 миллионов рублей выделили из бюджета Омской области "Омскоблводопроводу" на оборудование насосных станций и ремонт сетей, говорится в сообщении облправительства.На выделенные средства уже купили два новых передвижных генератора для резервного электроснабжения насосных станций и 7,5 километров водопроводных труб большого диаметра для капитального ремонта трех участков магистральных сетей, отмечают в облправительстве. Эксплуатация генераторов поможет исключить перерывы в работе насосных станций в период проведения плановых отключений электроснабжения.Принятые меры позволят повысить качество подачи воды жителям 11 из 32 районов Омской области.
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жкх, александр бурков, омская область, общество

В Омской области выделили 58,4 млн рублей на бесперебойную подачу воды

12:27 16.12.2020 (обновлено: 15:24 16.12.2020)
 
© Фото : пресс-служба правительства Омской областиВ Омской области выделили 58,4 млн рублей на бесперебойную подачу воды
В Омской области выделили 58,4 млн рублей на бесперебойную подачу воды - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
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ОМСК, 16 дек – РИА Новости. Почти 60 миллионов рублей выделили из бюджета Омской области "Омскоблводопроводу" на оборудование насосных станций и ремонт сетей, говорится в сообщении облправительства.
"Из областного бюджета профинансировано приобретение "Омскоблводопроводом" необходимого оборудования и материалов на сумму 58,4 миллиона рублей. Средства по поручению губернатора Александра Буркова предназначены для обеспечения бесперебойного водоснабжения жителей районов", - сообщили в среду в областном правительстве.
На выделенные средства уже купили два новых передвижных генератора для резервного электроснабжения насосных станций и 7,5 километров водопроводных труб большого диаметра для капитального ремонта трех участков магистральных сетей, отмечают в облправительстве. Эксплуатация генераторов поможет исключить перерывы в работе насосных станций в период проведения плановых отключений электроснабжения.
Принятые меры позволят повысить качество подачи воды жителям 11 из 32 районов Омской области.
 
ЖКХАлександр БурковОмская областьОбщество
 
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