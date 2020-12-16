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В Омской области выделили 58,4 млн рублей на бесперебойную подачу воды

В Омской области выделили 58,4 млн рублей на бесперебойную подачу воды

Почти 60 миллионов рублей выделили из бюджета Омской области "Омскоблводопроводу" на оборудование насосных станций и ремонт сетей, говорится в сообщении... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T12:27

2020-12-16T12:27

2020-12-16T15:24

жкх

александр бурков

омская область

общество

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ОМСК, 16 дек – РИА Новости. Почти 60 миллионов рублей выделили из бюджета Омской области "Омскоблводопроводу" на оборудование насосных станций и ремонт сетей, говорится в сообщении облправительства.На выделенные средства уже купили два новых передвижных генератора для резервного электроснабжения насосных станций и 7,5 километров водопроводных труб большого диаметра для капитального ремонта трех участков магистральных сетей, отмечают в облправительстве. Эксплуатация генераторов поможет исключить перерывы в работе насосных станций в период проведения плановых отключений электроснабжения.Принятые меры позволят повысить качество подачи воды жителям 11 из 32 районов Омской области.

омская область

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, александр бурков, омская область, общество