В Омской области выделили 58,4 млн рублей на бесперебойную подачу воды
12:27 16.12.2020 (обновлено: 15:24 16.12.2020)
© Фото : пресс-служба правительства Омской областиВ Омской области выделили 58,4 млн рублей на бесперебойную подачу воды
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
ОМСК, 16 дек – РИА Новости. Почти 60 миллионов рублей выделили из бюджета Омской области "Омскоблводопроводу" на оборудование насосных станций и ремонт сетей, говорится в сообщении облправительства.
"Из областного бюджета профинансировано приобретение "Омскоблводопроводом" необходимого оборудования и материалов на сумму 58,4 миллиона рублей. Средства по поручению губернатора Александра Буркова предназначены для обеспечения бесперебойного водоснабжения жителей районов", - сообщили в среду в областном правительстве.
На выделенные средства уже купили два новых передвижных генератора для резервного электроснабжения насосных станций и 7,5 километров водопроводных труб большого диаметра для капитального ремонта трех участков магистральных сетей, отмечают в облправительстве. Эксплуатация генераторов поможет исключить перерывы в работе насосных станций в период проведения плановых отключений электроснабжения.
Принятые меры позволят повысить качество подачи воды жителям 11 из 32 районов Омской области.