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Частные сети клиник в Москве готовы к организации вакцинации от COVID-19
Частные сети клиник в Москве готовы к организации вакцинации от COVID-19
"Медси" и "Ниармедик", одни из крупнейших частных сетей медицинских клиник Москвы, готовы организовать вакцинацию населения от коронавируса в своих клиниках,... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T19:59
2020-12-16T19:59
2020-12-16T19:59
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. "Медси" и "Ниармедик", одни из крупнейших частных сетей медицинских клиник Москвы, готовы организовать вакцинацию населения от коронавируса в своих клиниках, сообщили РИА Новости представители сетей.Ранее в среду газета "Ведомости" сообщила, что замруководителя департамента здравоохранения Москвы Андрей Старшинин направил частным медицинским сетям города письмо с предложением организовать вакцинацию населения против коронавируса. "Ниармедик" и "Медси" подтвердили получение письма."В рамках борьбы с пандемией вакцинация - это приоритетное мероприятие, поэтому мы поддерживаем предложение департамента здравоохранения Москвы", - говорит в свою очередь гендиректор "Ниармедик" Мария Коломенцева.Клиники подчеркнули, что вакцина для пациентов будет бесплатной, однако отдельная плата будет взиматься за лабораторные исследования и консультацию врача перед вакцинацией. Также в клиниках заверили, что имеют возможности для обеспечения необходимых стандартов для безопасной транспортировки вакцин.Представитель "Медси" отметила, что их возможности позволяют вакцинировать более 600 человек в день. "Однако это будет зависеть от того количества вакцины, которое нам предоставит департамент здравоохранения", - добавила Канунникова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости.
"Медси" и "Ниармедик", одни из крупнейших частных сетей медицинских клиник Москвы
, готовы организовать вакцинацию населения от коронавируса в своих клиниках, сообщили РИА Новости представители сетей.
Ранее в среду газета "Ведомости" сообщила, что замруководителя департамента здравоохранения Москвы Андрей Старшинин направил частным медицинским сетям города письмо с предложением организовать вакцинацию населения против коронавируса. "Ниармедик" и "Медси" подтвердили получение письма.
"Мы получили запрос от департамента здравоохранения города Москвы на вакцинацию населения. В рамках гражданского оборота вакцины мы готовы заключить договор с департаментом здравоохранения города Москвы по поставке вакцины", - сказала директор по коммерческой деятельности и маркетингу "Медси" Алла Канунникова.
"В рамках борьбы с пандемией вакцинация - это приоритетное мероприятие, поэтому мы поддерживаем предложение департамента здравоохранения Москвы", - говорит в свою очередь гендиректор "Ниармедик" Мария Коломенцева.
Клиники подчеркнули, что вакцина для пациентов будет бесплатной, однако отдельная плата будет взиматься за лабораторные исследования и консультацию врача перед вакцинацией. Также в клиниках заверили, что имеют возможности для обеспечения необходимых стандартов для безопасной транспортировки вакцин.
Представитель "Медси" отметила, что их возможности позволяют вакцинировать более 600 человек в день. "Однако это будет зависеть от того количества вакцины, которое нам предоставит департамент здравоохранения", - добавила Канунникова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.