https://ria.ru/20201216/vaktsinatsiya-1589576042.html

Частные сети клиник в Москве готовы к организации вакцинации от COVID-19

Частные сети клиник в Москве готовы к организации вакцинации от COVID-19

"Медси" и "Ниармедик", одни из крупнейших частных сетей медицинских клиник Москвы, готовы организовать вакцинацию населения от коронавируса в своих клиниках,... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T19:59

2020-12-16T19:59

2020-12-16T19:59

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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коронавирусы

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. "Медси" и "Ниармедик", одни из крупнейших частных сетей медицинских клиник Москвы, готовы организовать вакцинацию населения от коронавируса в своих клиниках, сообщили РИА Новости представители сетей.Ранее в среду газета "Ведомости" сообщила, что замруководителя департамента здравоохранения Москвы Андрей Старшинин направил частным медицинским сетям города письмо с предложением организовать вакцинацию населения против коронавируса. "Ниармедик" и "Медси" подтвердили получение письма."В рамках борьбы с пандемией вакцинация - это приоритетное мероприятие, поэтому мы поддерживаем предложение департамента здравоохранения Москвы", - говорит в свою очередь гендиректор "Ниармедик" Мария Коломенцева.Клиники подчеркнули, что вакцина для пациентов будет бесплатной, однако отдельная плата будет взиматься за лабораторные исследования и консультацию врача перед вакцинацией. Также в клиниках заверили, что имеют возможности для обеспечения необходимых стандартов для безопасной транспортировки вакцин.Представитель "Медси" отметила, что их возможности позволяют вакцинировать более 600 человек в день. "Однако это будет зависеть от того количества вакцины, которое нам предоставит департамент здравоохранения", - добавила Канунникова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201216/privivka-1589566949.html

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