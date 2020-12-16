https://ria.ru/20201216/vaktsinatsiya-1589564623.html

Минздрав рассказал, кому запрещено прививаться от COVID-19

Минздрав рассказал, кому запрещено прививаться от COVID-19

Делать прививку от коронавируса не рекомендуют пациентам с туберкулезом, новообразованиями, гепатитами и ВИЧ, а также тем, кто планирует в ближайшие три месяца... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T18:39

2020-12-16T18:39

2020-12-16T18:39

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Делать прививку от коронавируса не рекомендуют пациентам с туберкулезом, новообразованиями, гепатитами и ВИЧ, а также тем, кто планирует в ближайшие три месяца зачать ребёнка, сообщается в Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ Минздрава.Вакцинацию нельзя проходить пациентам с острыми инфекционными заболеваниями, в случае аллергической реакции на компоненты вакцины, во время беременности и кормления грудью, при тяжелых аллергических реакциях, уточнили в Минздраве."При наличии показаний лечащего врача перед вакцинацией необходимо пройти предварительное обследование. Это позволит избежать нежелательных последствий", - пояснили в министерстве.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589243170.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество