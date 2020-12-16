https://ria.ru/20201216/vaktsinatsiya-1589450364.html
Глава Еврокомиссии назвала сроки начала вакцинации от COVID-19 в ЕС
Глава Еврокомиссии назвала сроки начала вакцинации от COVID-19 в ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в течение недели первая вакцина от коронавируса будет разрешена в Евросоюзе, вакцинация может начаться... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T11:16
2020-12-16T11:16
2020-12-16T11:53
урсула фон дер ляйен
astrazeneca
johnson & johnson
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в течение недели первая вакцина от коронавируса будет разрешена в Евросоюзе, вакцинация может начаться немедленно."В течение недели первая вакцина будет разрешена, так что вакцинация может начаться немедленно", - сказала она на пленарной сессии Европарламента.Ранее директор научного комитета по лекарствам EMA Эмер Кук сообщила, что регулятор изучает поданные производителями Pfizer и BioNTech, а также Moderna заявки для разрешения на продажу вакцин от коронавируса, надеется, что первые вакцины на территорию Евросоюза поступят уже в ближайшие недели. Она пояснила, что агентство приблизилось к выдаче разрешения, но данные еще проверяются.Еврокомиссия сообщала, что обеспечила закупку в Евросоюз 1,2 миллиарда доз потенциальных вакцин от COVID-19 от различных компаний, в их числе BioNTech, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac, Moderna. Ведутся переговоры с другими компаниями.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201126/vaktsina-1586447284.html
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урсула фон дер ляйен, astrazeneca , johnson & johnson, коронавирус covid-19, здоровье - общество, еврокомиссия, евросоюз, в мире