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https://ria.ru/20201216/vaktsinatsiya-1589432586.html
Biocad начала поставки "Спутника V" для масштабной вакцинации от COVID-19
Biocad начала поставки "Спутника V" для масштабной вакцинации от COVID-19
Компания Biocad начала поставки "Спутника V" для проведения масштабной вакцинации от коронавируса. Об этом поставщик рассказал РИА Новости. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T09:33
2020-12-16T10:52
владимир путин
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
biocad
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Компания Biocad начала поставки "Спутника V" для проведения масштабной вакцинации от коронавируса. Об этом поставщик рассказал РИА Новости."Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19. Его разработали в Центре имени Гамалеи, зарегистрировали в середине августа. Вакцину создали на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, летом она успешно прошла две стадии исследований. По результатам второго промежуточного анализа данных третьей фазы испытаний, в которых участвуют 40 тысяч человек, "Спутник V" показал 95-процентную эффективность. С конца прошлой недели в России началась вакцинация населения — 5 декабря открылись пункты в Москве, а затем и по всей стране. В первую очередь прививать будут группы риска — врачей, учителей, социальных работников.Сделать прививку могут люди в возрасте от 18 до 60 лет, если у них нет хронических заболеваний и они не участвовали в клинических исследованиях вакцины, в последние 30 дней не делали прививок и не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.Biocad — российская биотехнологическая компания, занимается исследованием, разработкой, производством и поставками фармацевтической и биофармацевтической продукции. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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владимир путин, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, biocad, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Biocad начала поставки "Спутника V" для масштабной вакцинации от COVID-19

09:33 16.12.2020 (обновлено: 10:52 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевМедицинская сестра держит в руках вакцину "Гам-Ковид-Вак" в процедурном кабинете поликлиники Москвы
Медицинская сестра держит в руках вакцину Гам-Ковид-Вак в процедурном кабинете поликлиники Москвы - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Компания Biocad начала поставки "Спутника V" для проведения масштабной вакцинации от коронавируса. Об этом поставщик рассказал РИА Новости.
"Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19. Его разработали в Центре имени Гамалеи, зарегистрировали в середине августа. Вакцину создали на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, летом она успешно прошла две стадии исследований. По результатам второго промежуточного анализа данных третьей фазы испытаний, в которых участвуют 40 тысяч человек, "Спутник V" показал 95-процентную эффективность.
С конца прошлой недели в России началась вакцинация населения — 5 декабря открылись пункты в Москве, а затем и по всей стране. В первую очередь прививать будут группы риска — врачей, учителей, социальных работников.
Сделать прививку могут люди в возрасте от 18 до 60 лет, если у них нет хронических заболеваний и они не участвовали в клинических исследованиях вакцины, в последние 30 дней не делали прививок и не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.
Biocad — российская биотехнологическая компания, занимается исследованием, разработкой, производством и поставками фармацевтической и биофармацевтической продукции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВладимир ПутинВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19BiocadКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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