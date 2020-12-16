https://ria.ru/20201216/vaktsinatsiya-1589432586.html

Biocad начала поставки "Спутника V" для масштабной вакцинации от COVID-19

Biocad начала поставки "Спутника V" для масштабной вакцинации от COVID-19

Компания Biocad начала поставки "Спутника V" для проведения масштабной вакцинации от коронавируса. Об этом поставщик рассказал РИА Новости. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T09:33

2020-12-16T09:33

2020-12-16T10:52

владимир путин

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

biocad

коронавирусы

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Компания Biocad начала поставки "Спутника V" для проведения масштабной вакцинации от коронавируса. Об этом поставщик рассказал РИА Новости."Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19. Его разработали в Центре имени Гамалеи, зарегистрировали в середине августа. Вакцину создали на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, летом она успешно прошла две стадии исследований. По результатам второго промежуточного анализа данных третьей фазы испытаний, в которых участвуют 40 тысяч человек, "Спутник V" показал 95-процентную эффективность. С конца прошлой недели в России началась вакцинация населения — 5 декабря открылись пункты в Москве, а затем и по всей стране. В первую очередь прививать будут группы риска — врачей, учителей, социальных работников.Сделать прививку могут люди в возрасте от 18 до 60 лет, если у них нет хронических заболеваний и они не участвовали в клинических исследованиях вакцины, в последние 30 дней не делали прививок и не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.Biocad — российская биотехнологическая компания, занимается исследованием, разработкой, производством и поставками фармацевтической и биофармацевтической продукции. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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