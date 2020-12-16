https://ria.ru/20201216/vaktsinatsiya-1589432586.html
Biocad начала поставки "Спутника V" для масштабной вакцинации от COVID-19
Biocad начала поставки "Спутника V" для масштабной вакцинации от COVID-19
Компания Biocad начала поставки "Спутника V" для проведения масштабной вакцинации от коронавируса. Об этом поставщик рассказал РИА Новости. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T09:33
2020-12-16T09:33
2020-12-16T10:52
владимир путин
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Компания Biocad начала поставки "Спутника V" для проведения масштабной вакцинации от коронавируса. Об этом поставщик рассказал РИА Новости."Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19. Его разработали в Центре имени Гамалеи, зарегистрировали в середине августа. Вакцину создали на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, летом она успешно прошла две стадии исследований. По результатам второго промежуточного анализа данных третьей фазы испытаний, в которых участвуют 40 тысяч человек, "Спутник V" показал 95-процентную эффективность. С конца прошлой недели в России началась вакцинация населения — 5 декабря открылись пункты в Москве, а затем и по всей стране. В первую очередь прививать будут группы риска — врачей, учителей, социальных работников.Сделать прививку могут люди в возрасте от 18 до 60 лет, если у них нет хронических заболеваний и они не участвовали в клинических исследованиях вакцины, в последние 30 дней не делали прививок и не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.Biocad — российская биотехнологическая компания, занимается исследованием, разработкой, производством и поставками фармацевтической и биофармацевтической продукции. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, biocad, коронавирусы, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости.
Компания Biocad
начала поставки "Спутника V
" для проведения масштабной вакцинации от коронавируса. Об этом поставщик рассказал РИА Новости.
"Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19. Его разработали в Центре имени Гамалеи, зарегистрировали в середине августа. Вакцину создали на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, летом она успешно прошла две стадии исследований. По результатам второго промежуточного анализа данных третьей фазы испытаний, в которых участвуют 40 тысяч человек, "Спутник V" показал 95-процентную эффективность.
С конца прошлой недели в России началась вакцинация населения — 5 декабря открылись пункты в Москве, а затем и по всей стране. В первую очередь прививать будут группы риска — врачей, учителей, социальных работников.
Сделать прививку могут люди в возрасте от 18 до 60 лет, если у них нет хронических заболеваний и они не участвовали в клинических исследованиях вакцины, в последние 30 дней не делали прививок и не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.
Biocad — российская биотехнологическая компания, занимается исследованием, разработкой, производством и поставками фармацевтической и биофармацевтической продукции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.