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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201216/vaktsina-1589427107.html
Кузбасс получил еще 1,3 тысячи доз вакцины от коронавируса
Кузбасс получил еще 1,3 тысячи доз вакцины от коронавируса
Кузбасс получил еще 1,3 тысячи доз вакцины от коронавируса, сообщает пресс-служба администрации правительства региона. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T08:45
2020-12-16T08:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
кемеровская область
общество
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КЕМЕРОВО, 16 дек-РИА Новости. Кузбасс получил еще 1,3 тысячи доз вакцины от коронавируса, сообщает пресс-служба администрации правительства региона.Ранее сообщалось, что в регион поступила первая тысяча доз вакцины. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции стартовала в Кузбассе 9 декабря. В первую очередь прививку от коронавируса сделают медицинским работникам, педагогам, социальным работникам и волонтерам."В регионе продолжается вакцинация от коронавируса. Накануне в Кузбасс поступили еще 1300 доз вакцины. Правом первоочередной вакцинации обладают педагоги, медработники, соцработники и волонтеры, но муниципалитетам дали возможность расширять "группы риска" и добавлять к ним представителей других профессий", – говорится в сообщении.Подчеркивается, что одним из условий для вакцинации является отсутствие у человека антител к возбудителю заболевания, поэтому предварительно необходимо сделать соответствующий тест. Вакцинация является добровольной.По данным на среду, всего в Кемеровской области выявлены 23 685 случаев заражения коронавирусом, 435 человек скончались. Под медицинским наблюдением находятся 6897 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, кемеровская область, общество

Кузбасс получил еще 1,3 тысячи доз вакцины от коронавируса

08:45 16.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц вакцину против COVID-19
Медицинский работник набирает в шприц вакцину против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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КЕМЕРОВО, 16 дек-РИА Новости. Кузбасс получил еще 1,3 тысячи доз вакцины от коронавируса, сообщает пресс-служба администрации правительства региона.
Ранее сообщалось, что в регион поступила первая тысяча доз вакцины. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции стартовала в Кузбассе 9 декабря. В первую очередь прививку от коронавируса сделают медицинским работникам, педагогам, социальным работникам и волонтерам.
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"В регионе продолжается вакцинация от коронавируса. Накануне в Кузбасс поступили еще 1300 доз вакцины. Правом первоочередной вакцинации обладают педагоги, медработники, соцработники и волонтеры, но муниципалитетам дали возможность расширять "группы риска" и добавлять к ним представителей других профессий", – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что одним из условий для вакцинации является отсутствие у человека антител к возбудителю заболевания, поэтому предварительно необходимо сделать соответствующий тест. Вакцинация является добровольной.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоКемеровская областьОбщество
 
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