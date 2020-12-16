https://ria.ru/20201216/vaktsina-1589427107.html

Кузбасс получил еще 1,3 тысячи доз вакцины от коронавируса

Кузбасс получил еще 1,3 тысячи доз вакцины от коронавируса

Кузбасс получил еще 1,3 тысячи доз вакцины от коронавируса, сообщает пресс-служба администрации правительства региона. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T08:45

2020-12-16T08:45

2020-12-16T08:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

кемеровская область

общество

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КЕМЕРОВО, 16 дек-РИА Новости. Кузбасс получил еще 1,3 тысячи доз вакцины от коронавируса, сообщает пресс-служба администрации правительства региона.Ранее сообщалось, что в регион поступила первая тысяча доз вакцины. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции стартовала в Кузбассе 9 декабря. В первую очередь прививку от коронавируса сделают медицинским работникам, педагогам, социальным работникам и волонтерам."В регионе продолжается вакцинация от коронавируса. Накануне в Кузбасс поступили еще 1300 доз вакцины. Правом первоочередной вакцинации обладают педагоги, медработники, соцработники и волонтеры, но муниципалитетам дали возможность расширять "группы риска" и добавлять к ним представителей других профессий", – говорится в сообщении.Подчеркивается, что одним из условий для вакцинации является отсутствие у человека антител к возбудителю заболевания, поэтому предварительно необходимо сделать соответствующий тест. Вакцинация является добровольной.По данным на среду, всего в Кемеровской области выявлены 23 685 случаев заражения коронавирусом, 435 человек скончались. Под медицинским наблюдением находятся 6897 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201213/koronavirus-1588999911.html

кемеровская область

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