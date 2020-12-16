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Суд оставил под арестом обвиняемую в двойном убийстве жительницу Саратова
Суд оставил под арестом обвиняемую в двойном убийстве жительницу Саратова
Саратовский областной суд в среду отклонил жалобу на решение об аресте учителя физкультуры Елены Щеренко, обвиняемой в убийстве знакомой и ее четырехлетней... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T09:40
2020-12-16T10:59
следственный комитет россии (ск рф)
саратовский областной суд
саратов
происшествия
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САРАТОВ, 16 дек - РИА Новости. Саратовский областной суд в среду отклонил жалобу на решение об аресте учителя физкультуры Елены Щеренко, обвиняемой в убийстве знакомой и ее четырехлетней дочери, сообщила пресс-служба суда.Вечером 29 ноября в квартире дома по улице Чернышевского в Саратове были обнаружены тела 38-летней женщины и ее четырехлетней дочери с множественными ножевыми ранениями. По делу задержали 53-летнюю местную жительницу, которая, по версии следствия, пришла в гости, в ходе ссоры зарезала хозяйку квартиры и ее дочь, похитила ювелирные украшения и банковскую карту и сняла с нее 70 тысяч рублей. СК предъявил ей обвинение. Волжский райсуд арестовал Щеренко до 29 января, но ее защита обжаловала это решение.Елена Щеренко, обвиняемая в убийстве знакомой и ее четырехлетней дочери в Саратове, по версии следствия, пыталась скрыть следы преступления, в том числе просила другую знакомую обеспечить ей алиби, сообщила пресс-служба областного суда, где в среду рассматривалась апелляция фигурантки на арест."Следствием установлено, что… совершив убийство, Щеренко похитила из квартиры банковскую карту и золотые изделия, принадлежавшие потерпевшей. Часть денежных средств она обналичила и приобрела ювелирные изделия. Кроме того, Щеренко приняла меры к сокрытию следов на месте преступления: избавилась от ножа и попросила знакомую обеспечить ей алиби", - говорится в сообщении.Уточняется, что следователи просили заключить под стражу Щеренко, полагая, что на свободе она может скрыться от следствия и суда или иным образом воспрепятствовать производству по делу. Ее адвокаты посчитали утверждения следствия голословными, они указали, что их подзащитная "активно способствует расследованию, а это противоречит наличию у нее намерений воспрепятствовать производству по делу".В пресс-службе отметили, что суд первой инстанции обосновал свое решение тем, что Щеренко на момент ареста находилась в статусе подозреваемой в совершении особо тяжкого преступления, предусматривающего наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, а также имела отрицательные характеристики и обращалась к знакомой с просьбой об обеспечении алиби.Источник РИА Новости в силовых структурах ранее уточнил, что фигурантка дела является учителем физкультуры в местном лицее, тренером по армрестлингу, имеет звание мастера спорта по гимнастике, а в 1999-2013 годах была заместителем декана по воспитательной работе в Саратовском государственном техническом университете.
https://ria.ru/20201216/ubiystvo-1589415053.html
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следственный комитет россии (ск рф), саратовский областной суд , саратов, происшествия

Суд оставил под арестом обвиняемую в двойном убийстве жительницу Саратова

09:40 16.12.2020 (обновлено: 10:59 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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САРАТОВ, 16 дек - РИА Новости. Саратовский областной суд в среду отклонил жалобу на решение об аресте учителя физкультуры Елены Щеренко, обвиняемой в убийстве знакомой и ее четырехлетней дочери, сообщила пресс-служба суда.
Вечером 29 ноября в квартире дома по улице Чернышевского в Саратове были обнаружены тела 38-летней женщины и ее четырехлетней дочери с множественными ножевыми ранениями. По делу задержали 53-летнюю местную жительницу, которая, по версии следствия, пришла в гости, в ходе ссоры зарезала хозяйку квартиры и ее дочь, похитила ювелирные украшения и банковскую карту и сняла с нее 70 тысяч рублей. СК предъявил ей обвинение. Волжский райсуд арестовал Щеренко до 29 января, но ее защита обжаловала это решение.
Елена Щеренко, обвиняемая в убийстве знакомой и ее четырехлетней дочери в Саратове, по версии следствия, пыталась скрыть следы преступления, в том числе просила другую знакомую обеспечить ей алиби, сообщила пресс-служба областного суда, где в среду рассматривалась апелляция фигурантки на арест.
"Следствием установлено, что… совершив убийство, Щеренко похитила из квартиры банковскую карту и золотые изделия, принадлежавшие потерпевшей. Часть денежных средств она обналичила и приобрела ювелирные изделия. Кроме того, Щеренко приняла меры к сокрытию следов на месте преступления: избавилась от ножа и попросила знакомую обеспечить ей алиби", - говорится в сообщении.
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"Саратовский областной суд, заслушав доводы сторон, оставил решение суда первой инстанции без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что следователи просили заключить под стражу Щеренко, полагая, что на свободе она может скрыться от следствия и суда или иным образом воспрепятствовать производству по делу. Ее адвокаты посчитали утверждения следствия голословными, они указали, что их подзащитная "активно способствует расследованию, а это противоречит наличию у нее намерений воспрепятствовать производству по делу".
В пресс-службе отметили, что суд первой инстанции обосновал свое решение тем, что Щеренко на момент ареста находилась в статусе подозреваемой в совершении особо тяжкого преступления, предусматривающего наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, а также имела отрицательные характеристики и обращалась к знакомой с просьбой об обеспечении алиби.
Источник РИА Новости в силовых структурах ранее уточнил, что фигурантка дела является учителем физкультуры в местном лицее, тренером по армрестлингу, имеет звание мастера спорта по гимнастике, а в 1999-2013 годах была заместителем декана по воспитательной работе в Саратовском государственном техническом университете.
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