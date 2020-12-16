https://ria.ru/20201216/turisty-1589429736.html
Российские туристы рассказали, чем занимаются в долгих поездках
Российские туристы рассказали, чем занимаются в долгих поездках
Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, чем занимаются в отпуске во время длительных переездов, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T09:15
2020-12-16T09:15
2020-12-16T09:15
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, чем занимаются в отпуске во время длительных переездов, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди двух тысяч пользователей и выяснили, что наиболее популярное занятие — сон, его выбирают в 58 процентах случаев. Слушают музыку 46 процентов опрошенных, 42 процента читают.Почти треть (31 процент) смотрят фильмы, а каждый пятый играет.Четыре процента туристов сказали, что используют это время для работы. Многие — смотрят в окно или занимаются с детьми.Оказалось, что женщины читают чаще мужчин — 45 процентов против 37-ми.Почти половина (46 процентов) опрошенных сказали, что постоянно ездят в путешествия, дорога в которых занимает более двух часов. А 41 процент делает это периодически. Чаще всего длительные туры совершают респонденты в возрасте от 26 до 40 лет — среди них ответ "регулярно" выбрали 55 процентов.Как правило, в долгие поездки туристы отправляются на поезде — такой вариант ответа выбрали 71 процент опрошенных. 13 процентов совершают длительные вояжи на автобусе, девять процентов — на автомобиле, а у семи процентов бывают длительные перелеты.
https://ria.ru/20201215/kaluga-1589113950.html
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туристы, туризм, новости - туризм
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, чем занимаются в отпуске во время длительных переездов, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди двух тысяч пользователей и выяснили, что наиболее популярное занятие — сон, его выбирают в 58 процентах случаев.
Слушают музыку 46 процентов опрошенных, 42 процента читают.
Почти треть (31 процент) смотрят фильмы, а каждый пятый играет.
Четыре процента туристов сказали, что используют это время для работы. Многие — смотрят в окно или занимаются с детьми.
Оказалось, что женщины читают чаще мужчин — 45 процентов против 37-ми.
Почти половина (46 процентов) опрошенных сказали, что постоянно ездят в путешествия, дорога в которых занимает более двух часов. А 41 процент делает это периодически. Чаще всего длительные туры совершают респонденты в возрасте от 26 до 40 лет — среди них ответ "регулярно" выбрали 55 процентов.
Как правило, в долгие поездки туристы отправляются на поезде — такой вариант ответа выбрали 71 процент опрошенных. 13 процентов совершают длительные вояжи на автобусе, девять процентов — на автомобиле, а у семи процентов бывают длительные перелеты.