https://ria.ru/20201216/turisty-1589429736.html

Российские туристы рассказали, чем занимаются в долгих поездках

Российские туристы рассказали, чем занимаются в долгих поездках

Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, чем занимаются в отпуске во время длительных переездов, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T09:15

2020-12-16T09:15

2020-12-16T09:15

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, чем занимаются в отпуске во время длительных переездов, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди двух тысяч пользователей и выяснили, что наиболее популярное занятие — сон, его выбирают в 58 процентах случаев. Слушают музыку 46 процентов опрошенных, 42 процента читают.Почти треть (31 процент) смотрят фильмы, а каждый пятый играет.Четыре процента туристов сказали, что используют это время для работы. Многие — смотрят в окно или занимаются с детьми.Оказалось, что женщины читают чаще мужчин — 45 процентов против 37-ми.Почти половина (46 процентов) опрошенных сказали, что постоянно ездят в путешествия, дорога в которых занимает более двух часов. А 41 процент делает это периодически. Чаще всего длительные туры совершают респонденты в возрасте от 26 до 40 лет — среди них ответ "регулярно" выбрали 55 процентов.Как правило, в долгие поездки туристы отправляются на поезде — такой вариант ответа выбрали 71 процент опрошенных. 13 процентов совершают длительные вояжи на автобусе, девять процентов — на автомобиле, а у семи процентов бывают длительные перелеты.

https://ria.ru/20201215/kaluga-1589113950.html

https://ria.ru/20201207/murom-1587594519.html

https://ria.ru/20201211/ufa-1588608094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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